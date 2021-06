Diretor de Shazam 2 compartilha foto dos novos trajes da Família Shazam para sequência

O diretor de Shazam, David F. Sandberg, compartilhou uma foto no seu perfil em uma rede social com a primeira imagem da Família Shazam com novos trajes no segundo filme do herói, intitulado "A Fúria dos Deuses".

“Não sei como conseguimos impedir os novos trajes de vazarem. Então aqui está uma foto que tirei outro dia”, falou o diretor.

Sandberg confirmou, no DC Fandome no ano passado, que a família Shazam voltará para "A Fúria dos Deuses", e que terão ainda mais importância. “Agora eles são todos super-heróis. Agora eles são uma família com super-poderes, e finalmente poderemos ver isso. Só tivemos um vislumbre disso no primeiro filme, então isso é algo para ficar ansioso!”

O novo filme tem previsão de estreia em junho de 2023, Shazam!: A Fúria dos Deuses (título provisório para Fury of the Gods) promete ser uma grande expansão na história de Billy Batson e de toda a Família Shazam.