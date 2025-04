Cineclube exibe "Pickpocket" de Robert Bresson em Belém

O Cineclube Sindmepa terá uma sessão especial nesta terça-feira, 8 de abril, com a exibição do aclamado Pickpocket (O Batedor de Carteiras), dirigido por Robert Bresson, um clássico do cinema francês que marcou uma era.

A trama acompanha Michel, um jovem que inicia sua jornada no crime, furtando carteiras por dinheiro, mas logo se vê envolvido em uma obsessão que ultrapassa a mera busca por lucro, tornando-se um vício.

Ao ser preso, Michel reflete sobre sua vida, sobre sua família e sobre sua namorada Jeanne, mas, incapaz de escapar da adrenalina e da paixão pelo crime, ele retorna à prática, agora mais habilidoso e impassível. A obra-prima de Bresson explora temas como o impulso humano, a redenção e os dilemas existenciais com uma abordagem minimalista, característica do diretor.

Com uma direção precisa e uma fotografia singular, Pickpocket é uma reflexão profunda sobre a natureza do crime e a fragilidade do ser humano. Imperdível para os amantes da sétima arte

Serviço:

Data: 8 de abril (Terça-feira)

Horário: 19h

Local: Cineteatro Sindmepa – Rua Boaventura da Silva, 999, Nazaré. Belém.

Classificação indicativa: Não recomendado para menores de 14 anos

Entrada gratuita