Cine Resistência exibe o curta 'Amador, Zélia'

Zélia Amador de Deus, que recentemente recebeu o Prêmio de Direitos Humanos da BrazilFoundation, em Nova York, será novamente homenageada com a exibição do curta-metragem "Amador, Zélia", nesta sexta-feira, 5. O filme será exibido no Cine Resistência, a partir das 18 horas, com a presença da própria Zélia. O Cine Resistência, da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Pará (Adufpa), que funciona na Casa do Professor, na Rua Dos Caripunas, 3459 (entre 3 de Maio e 14 de Abril), no bairro da Cremação.

O curta dirigido por Glauco Melo e Ismael Machado, narra a trajetória da educadora, artista, pensadora e ativista Zélia Amador de Deus. A narrativa mistura lembranças pessoais com o uso de imagens de arquivo, encenação e ilustrações, trazendo o contexto histórico do Pará a partir da década de 1960, com o início da ditadura militar, a ascensão dos movimentos estudantis, do teatro alternativo e movimentos pelos direitos humanos.

Zélia é uma mulher negra da periferia, natural do Marajó e filha de empregada doméstica, cuja liderança ativa ajudou a construção de um novo modelo de resistência, luta antirracista e em defesa dos direitos da população negra na Amazônia.

Doutora em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Pará (UFPA), membro fundadora do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará (Cedenpa), ela foi a primeira reitora negra de universidade pública brasileira, recebeu o título de professora emérita da UFPA e participou ativamente da criação da “Lei de Cotas” (Lei nº 12.711/2012) para negros, pardos e pobres nas instituições federais, em 2012.

Após a exibição do filme haverá um debate com a participação das professoras Zélia e Luiza Gomes e de outros convidados. Em seguida, a Escola de Samba Colibri apresenta o samba-enredo para o Carnaval de 2022, que irá homenagear Zélia Amador de Deus.

O Cine Resistência realiza atividades sempre na primeira sexta-feira de cada mês.