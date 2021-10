Chefão da Marvel explica adiamento de filmes do MCU em 2022

A mudança de calendário do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) foi finalmente explicado pelo chefão da Marvel, Kevin Feige. Todos os filmes que seriam lançados em 2022 e 2023, incluindo Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, tiveram datas adiadas.

Durante uma entrevista para a Variety, na première de Eternos, Feige disse que não há motivos para preocupação. “São mudanças e ajustes na produção, e porque nós temos tantos projetos, nós podemos alterar essas datas. Então todas as datas para os filmes da Marvel continuam as mesmas, nós só estamos mudando [a data de] quais filmes que estão saindo. [Doutor] Estranho [No Multiverso da Loucura] foi adiado em seis semanas, então ao invés de três meses entre os filmes da Marvel, teremos cinco meses. E eu acho que nós conseguimos lidar com isso”, declarou

Segundo o site especialista em entretenimento Deadline não há planos para que os próximos filmes da Marvel sejam lançados simultaneamente nos cinemas e no Disney+. A Disney não tem nenhuma preocupação com o futuro do cinema, por conta da pandemia de Covid-19.

O Deadline explica que tudo resulta de um efeito dominó nas produções e com os cineastas. Enquanto alguns títulos estão na fase do acabamento, outros estão em produção. A Disney busca resolver esse problema as datas foram alteradas.