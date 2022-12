'Casa Izabel' vence como melhor longa-metragem do CinePE 2022

O 26º CinePE - Festival Audiovisual consagrou o drama “Casa Izabel”, do diretor paranaense Gil Baroni, como o melhor longa-metragem escolhido pelo Júri oficial do evento. O filme narra os acontecimentos em uma isolada casa grande, originalmente fundada por uma elite escravocrata, onde, em plena década de 1970, se instala um clube secreto de crossdressers. O documentário “Benzedeira”, dos paraenses San Marcelo e Pedro Olaia, ganhou o prêmio de melhor curta-metragem nacional.

Já na Mostra Competitiva de Curtas Pernambucanos, o vencedor foi “Da Boca da Noite à Barra do Dia”, de Tiago Delácio, que ainda levou as Calungas de Prata de melhores edição de som, direção de arte e ator para Sebastião Pereira de Lima, o Seu Martelo. O curta-metragem pernambucano “Solum”, de Vitória Vasconcellos, ganhou três Calungas de Prata, incluindo as de melhores roteiro e fotografia.

O Júri Oficial do CinePE foi formado pelo cineasta Luiz Carlos Lacerda, o produtor Emanoel Freitas, a cineasta Tizuka Yamasaki e a atriz Bete Mendes.

"Premiar 'Casa Izabel' pelo conjunto do elenco foi uma decisão acertada porque ele é todo formado por homens que se travestem de mulher para interpretar as personagens e todos são protagonistas da história. O filme trabalha a homofobia, a transfobia e o preconceito. E o 'Benzedeiras', melhor curta, traça um diálogo com 'Casa Izabel' porque se trata de uma benzedeira que é um homem, o Manoel Amorim, conhecido como Maria do Bairro", analisa o jornalista e crítico de cinema Ismaelino Pinto, que fez a cobertura do festival para OLiberal.com.

"Um dos desafios do CinePE é revelar o novo olhardo cinema, principalmente dos filmes produzidos no Nordeste, como Kleber Mendonça ('Aquarius' e 'Bacurau'), Cláudio Assis ('Amarelo Manga') e outros". É um festival muito importante para revelar novos cineastas, como Gil Baroni, San Marcelo e Pedro Olaia", acrescenta.

O Júri Popular escolheu como melhor curta pernambucano “Solum”, de Vitória Vasconcellos; “O Destino da Senhora Adelaide”, de Breno Alvarenga e Luiza Garcia, foi eleito o melhor curta nacional; e “Rama Pankararu”, do diretor Pedro Sodré, como melhor longa-metragem. Mais de 2 mil pessoas votaram nos filmes do CinePE 2022.

Já o Prêmio da Crítica - composto por Pablo Villaça, Enoe Lopes e Alexandre Figueiroa, o júri da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) - concedeu o prêmio de melhor longa-metragem para “Rama Pankararu”, de Pedro Sodré, e o de melhor curta-metragem para “Benzedeira”, de San Marcelo e Pedro Olaia.

O Prêmio Canal Brasil de Curtas – com júri formado por Francisco Carbone, do site Cenas de Cinema, Vitor Búrigo, do CineVitor, Luciana Veras, da Revista Continente, Neusa Barbosa, do CineWeb, e Robledo Milani, do Papo de Cinema - escolheu como melhor curta “O Destino da Sra. Adelaide”, de Breno Alvarenga e Luiza Garcia., que ganhou troféu e R$ 15 mil.

Confira os demais premiados:

Mostra Competitiva de Curtas Pernambucanos

Melhor Filme – “Da Boca da Noite à Barra do Dia”, de Tiago Delácio

Melhor Direção – Armando Lôbo – “Último Dia”

Melhor Roteiro – Vitória Vasconcellos – “Solum”, de Vitória Vasconcellos

Melhor Fotografia – Gabriel Gaurano – “Solum”, de Vitória Vasconcellos

Melhor Montagem – Vitória Vasconcellos – “Solum”, de Vitória Vasconcellos

Melhor Edição de Som – Adalberto Oliveira – “Da Boca da Noite à Barra do Dia”, de Tiago Delácio

Melhor Direção de Arte – Lia Letícia – “Da Boca da Noite à Barra do Dia”, de Tiago Delácio

Melhor Trilha Sonora – Armando Lôbo – “Último Dia”, de Armando Lôbo

Melhor Ator – Sebastião Pereira de Lima (“Martelo”) – “Da Boca da Noite à Barra do Dia”, de Tiago Delácio

Melhor Atriz – Kadydja Erlen – “Contos de Amor e Crime”, de Natali Assunção



Mostra Competitiva de Curtas Nacionais

Melhor Filme – “Benzedeira”, de San Marcelo e Pedro Olaia

Melhor Direção – Leonardo Martinelli – “Fantasma Neon”

Melhor Roteiro – Breno Alvarenga – “O Destino da Senhora Adelaide”, de Breno Alvarenga e Luiza Garcia

Melhor Fotografia – Adalberto Oliveira – “Fragmentos de Gondwana”, de Adalberto Oliveira

Melhor Montagem – Bruna Lessa – “Os Pilotos do Plano”, de Bruna Lessa

Melhor Edição de Som – Cláudio Lavôr – “Alexandrina – Um Relâmpago”, de Keila Sankofa

Melhor Direção de Arte – Ana Carolina Silva – “Andrômeda”, de Lucas Gesser

Melhor Trilha Sonora – Ayssa Yamaguti, Carol Maia, José Miguel Brasil, Leonardo Martinelli – “Fantasma Neon”, de Leonardo Martinelli

Melhor Ator – Dennis Pinheiro – “Fantasma Neon”, de Leonardo Martinelli

Melhor Atriz – Regina Albuquerque – “Desejo e Necessidade”, de Milso Roberto



Mostra Competitiva de Longas Nacionais

Melhor Filme – “Casa Izabel”, de Gil Baroni

Melhor Direção – Paulo Junior, Gabriel Oliveira e Diego Zanotti – “Gerais da Pedra”

Melhor Roteiro – Guto Pasko – “Aldeia Natal”, de Guto Pasko

Melhor Fotografia – Diego Zanotti – “Gerais da Pedra”, de Paulo Junior, Gabriel Oliveira e Diego Zanotti

Melhor Montagem – Lucas Cesario Pereira – “Aldeia Natal”, de Guto Pasko

Melhor Edição de Som – Simone Petrillo – “Um outro Francisco”, de Margarita Hernández

Melhor Trilha Sonora – Jean Gabriel e Fábio Peres – “Casa Izabel”, de Gil Baroni

Melhor Direção de Arte – Laís Melo – “Casa Izabel”, de Gil Baroni

Melhor Ator Coadjuvante – Conjunto do elenco masculino (*) – “Casa Izabel”, de Gil Baroni

Melhor Atriz Coadjuvante – Gracinda Nave – “Vermelho Monet”, de Halder Gomes

Melhor Ator – Conjunto do elenco masculino (*) – “Casa Izabel”, de Gil Baroni

Melhor Atriz – Bia Pankararu – “Rama Pankararu”, de Pedro Sodré