'Babenco' divulga novo trailer para a campanha do Oscar; Confira

O documentário “Babenco – Alguém tem que ouvir o coração e dizer: Parou”, de Bárbara Paz, divulga novo trailer do filme para a campanha do Oscar. O material foi produzido pela Intermission FIlm, uma das principais agências especializadas do ramo.

O filme é a indicação do Brasil para concorrer ao Prêmio da Academia de Melhor Filme Internacional, mas tem ainda que passar pela lista de 15 selecionados no dia 9 de fevereiro e pela lista de cinco indicados dia 15 de março.

Nessa primeira fase filmes de 92 países foram inscritos. O filme também está inscrito para concorrer na categoria de Melhor Documentário.

O longa também continua com seu crowdfunding para a campanha do Oscar. Entre as recompensas estão duas obras da artista Verena Smith feitas especialmente para a campanha: “Babenco/Bárbara” e “coração/coragem”.

Também estão artes do acervo pessoal de Babenco, gentilmente cedidas pela família, além de obras doadas por grandes artistas, como Nino Cais e Carla Chaim, e itens raros, como cartazes de filmes premiados como “O Beijo da Mulher Aranha”.

O filme estreou nos cinemas do Brasil dia 26 de novembro e atualmente está disponível nas plataformas de streaming NetNow, Looke, Google Play Store, Apple Store, Vivo Play e Oi Play.