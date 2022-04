Aos 60 anos, Jim Carrey anuncia aposentadoria das telonas após 'Sonic 2'

Estrela da TV e do cinema, Jim Carrey anunciou que tem a intenção de se aposentar depois de "Sonic 2", o último filme gravado por ele e que tem estreia marcada para a próxima semana.

“Estou sendo bastante sério. [Mas tudo] depende! Se os anjos trouxerem algum tipo de roteiro escrito em tinta dourada que me diga que será muito importante para as pessoas verem, eu posso continuar no caminho, mas estou fazendo uma pausa”, afirmou Carrey em entrevista ao Access Hollywood.

O ator de 60 anos, que reprisa o papel do vilão Robotnik em "Sonic 2", então só volta a fazer cinema em um papel que considere digno - caso contrário, esta será a última aparição de Carrey nas telonas.

Assista ao trailer:

“Gosto muito da minha vida tranquila, gosto muito de colocar tinta na tela e realmente amo minha vida espiritual e sinto que – e isso é algo que você nunca ouvirá outra celebridade dizer enquanto houver tempo – eu tenho o suficiente. Já fiz o suficiente. Sou suficiente”, acrescentou ele em entrevista.

Jim Carrey é ator, comediante, dublador, roteirista, produtor e pintor, e ao longo da carreira perpetuou uma série de personagens nos cinemas. Ficou bastante conhecido por papéis de comédia, como em “Ace Ventura”, “Debi e Loide”, “O Máscara”, “O Mentiroso”, “Eu, Eu Mesmo e Irene”, e “Todo Poderoso”.

Carrey nunca foi indicado a um Oscar de atuação, mas teve papéis de drama que também ficaram marcados, como em "O Show de Truman” e "Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças"; e também na recente série de TV "Kidding".