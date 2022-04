'Animais Fantásticos - Os Segredos de Dumbledore' tem pré-estreia nos cinemas hoje, quarta-feira, 14

“Animais Fantásticos - Os Segredos de Dumbledore”, o esperado terceiro filme da nova sequência da autora J.K Rowling sobre o mundo mágico inspirado na franquia “Harry Potter”, tem pré-estreia nos cinemas do Brasil nesta quarta-feira, 13. Um dos destaques do longa é a atriz Maria Fernanda Cândido, que interpreta a ministra da magia do Brasil, Vivência Santos.

Nessa nova produção, o professor Alvo Dumbledore (Jude Law) convida o magizoologista Newt Scamander (Eddie Redmayne) para liderar uma equipe de bruxos que irá enfrentar a legião de seguidores do vilão Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen), que pretende controlar o mundo mágico.

A fã paraense da saga, jornalista Ludiany Oliveira, de 24 anos, está ansiosa para assistir o novo filme. Ela já comprou o ingresso para assistir “Animais Fantásticos – Os Segredos de Dumbledore” na data da estreia e confeccionou uma camiseta com a estampa do Castelo Bruxo, nome da Escola de Magia do Brasil que será mencionada no filme. "Eu vou com a minha camisa e a minha varinha (mágica)", completa.

"Eu tô muito empolgada pra assistir. Acho que ele vai ser o melhor dos filmes já lançados, tanto pela interação dos atores, que já se conhecem e sabem como conduzir os personagens, quanto pelo diretor David Yates, que também já sabe como conduzir melhor a história. Quero ver como vai se sair o novo ator selecionado pra ser o Grindelwald (Mads Mikkelsen), assim como vai ser a escola de magia do Brasil e a personagem da Maria Fernanda Cândido, atriz maravilhosa, sou muito fã dela", conta.

Maria Fernanda

David Yates dirigiu quatro filmes de Harry Potter e os dois episódios anteriores de Animais. "Como tem pleno conhecimento da trama e dos personagens, David tem olhos de águia para todos os detalhes do roteiro e, mesmo assim, ele aceita naturalmente sugestões dos atores, que muitas vezes acabam incorporadas", conta Maria Fernanda. "Embora seja uma grande produção, envolvendo muitos profissionais durante muito tempo (foram seis meses de trabalho), ele mantém uma tranquilidade exemplar."

No longa, ela representa o mundo latino e concorre ao cargo de chefe suprema da Confederação Internacional dos Bruxos, uma eleição que pode mudar os rumos do mundo dos magos. "Minha participação é pequena mas luminosa, com função na história e, principalmente, marca a presença feminina em um universo político masculino."

Maria Fernanda relembra que as filmagens aconteceram durante a pandemia, o que redobrou os cuidados que normalmente uma produção desse porte pede. Inclusive, foi revista a decisão de gravar cenas do filme no Brasil. "Eram muitas exigências sanitárias, pois envolvia muitas pessoas - em algumas cenas, são cerca de 100 figurantes", observou. "E, apesar da opulência técnica, no fundo, o que importa são as pessoas brincando de faz de conta em uma existência tão misteriosa."

Ela lembra que estava em Paris, onde vive com a família, em pleno lockdown, quando foi convidada a gravar um teste caseiro. "Como são confidenciais, pois se trata de uma superprodução, tive de fazer sem ter outro ator contracenando comigo, apenas meus filhos, enquanto meu marido gravava com o celular." Em pouco tempo, ela recebeu uma resposta positiva.