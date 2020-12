'Amazônia Sociedade Anônima' vence Troféu Muiraquitã no Fest Alter 2020

"Amazônia Sociedade Anônima (Amazon Undercover)", de Estevão Ciavatta, ganhou o "Trofeú Muiraquitã", principal prêmio do Festival de Cinema de Alter do Chão (Fest Alter) 2020. A live de premiação aconteceu no domingo, 13. Filmes de Angola, Irã, Marrocos, Bolívia, Espanha e Palestina também foram laureados no evento.

O longa-metragem vencedor retrata o fracasso do governo brasileiro na proteção da Floresta Amazônia e a luta de indígenas e ribeirinhos contra desmatadores e gileiros de terras.



Emocionado, Estevão Ciavatta agradeceu a todos, falou do afeto pela Região Amazônica e destacou a importância do Coletivo Munduruku, que "filmou muitas cenas e é co-produtor desse filme".

Confira a relação dos demais contemplados no Fest Alter 2020:

. Prêmio Voto Popular - "Baía Negra", de Marco Carvalho

. Melhor Longa-Metragem Internacional -"Oliver Black", de Tawfik Baba (Marrocos)

. Melhor Média-Metragem Nacional - "Osmildo", de Pedro Daldegan

. Melhor Média-Metragem Internacional - "Allan Ellen", de Juan Ros (Espanha)

. Melhor Curta-Metragem Nacional - "Sonetos do Sertão", de Marcio Del Picchia

. Melhor Curta-Metragem Internacional - "Amazônia - La Loma Santa", de Lia Beltrami (Bolívia)

. Melhor Smartphone Nacional - "Submundo", de Adriano Gomez

. Melhor Smartphone Internacional - "Sonhe como...", de Mohammad Shaban (Palestina)

. Prêmio Pequenos-Grandes Relatos - "Limbo", de Ghasideh Golmakani (Irã)

. Prêmio Ativista Maria Lacerda de Moura - "O Corpo é Nosso", de Theresa Jessouroun

. Prêmio Tapete Verde - "Onde tem Índio, tem Floresta", de Fausto Júnior

. Prêmio Presença - "Mulheres em Movimento", de Juliana Streva

. Prêmio Oswaldo Cruz - "Porquê", de Nuno Barreto (Angola)

. Prêmio Romancista Dalcídio Jurandir - "Fio da Meada", de Sílvio Tendler

. Prêmio Ipê - "O Caçador de Árvores Gigantes", de Anttonio Pereira

. Prêmio Animação - "Um dos Direitos Básicos da Cidadania", de Reza Khodadadi (Irã)



O "Concurso de Trilha Sonora", incluído na plataforma do evento, teve como vencedor o compositor e músico Kalau Franco, de São Paulo, que receberá R$ 1.200.