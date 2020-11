A vida e a arte de Plínio Marcos são eternizadas em documentário

A vida e a obra de Plínio Marcos foram reunidas no documentário 'Plínio Marcos - Nas Quebradas do Mundaréu', o material que fora dirigido pelo Cineasta Julio Calasso, retrata com assimetria a trajetória de vida do ator, escritor, diretor e jornalista e está disponível no Youtube.

Com autorização da família e participação de diversos amigos de Plínio, o material é considerado por muitos o que melhor personifica quem fora este que encantou e transitou pelas noites e pelos caminhos do "roçado do bom Deus".

Com diversos livros e livretos publicados, peças de teatro consagradas e trabalhos memoráveis, ele escreveu sua carreira mantendo uma linha tênue com o povo e isso fica evidenciado em peças como: Abajur Lilás, Barrela, Dois perdidos numa noite suja, Navalha na Carne entre outros…

Um grande artista que ajudou a fomentar a carreira de outros grandes nomes do teatro, televisão e da música brasileira através de suas peças e exaltou com carinho o samba paulistano através dos palcos com: Balbina de Iansã, Jesus Homem, Nas Quebradas do Mundaréu (nome que reforça o título do documentário).

O artista foi vencedor do Prêmio da Associação dos Críticos de Arte em 1976 e com título póstumo de Grão Cruz da Ordem do Mérito em 2012, fora outros prêmios que acumulou ao longo de sua carreira.