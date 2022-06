17ª CineOP exibe dois filmes gravados no Pará; veja os trailers

A 17ª CineOP– Mostra de Cinema de Ouro Preto, que acontecerá entre os próximos dias 22 e 27, naquela cidade mineira, selecionou dois filmes gravados no Pará para serem exibidos na edição. O premiado documentário “A Mãe de Todas as Lutas”, uma colaboração entre Pará e Minas Gerais, com direção de Susanna Lira, será exibido na Mostra Contemporânea, na sexta-feira, 24, às 21h30. E o curta-metragem de ficção “Madá”, com direção de San Marcelo, será exibido na Sessão de Curtas da Mostra Contemporânea, na segunda-feira, 27, às 18h. Os dois filmes foram lançados no final de 2021.

A famosa diretora carioca Suzanna Lira (‘Torre das Donzelas’, 2018; ‘Clara Estrela’, 2017; ‘Mussum- um filme do cacildis’, 2018 e outros) escolheu duas personagens femininas para contar histórias da vida real da luta pela terra no Brasil.

MTL_TRAILER.mp4 from Modo Operante Produções on Vimeo.

De um lado, a indígena Shirley Krenak, da aldeia Krenak, no município de Esplendor, em Minas, que herdou dos ancestrais a disposição para a defesa do território do seu povo; e de outro, Maria Zelzuíta, liderança do Movimento Sem Terra (MST) e sobrevivente do Massacre de Eldorado dos Carajás, em 1996, no Pará, que protegeu crianças do crime.

“Escolhi esses dois territórios complexos. Essas duas histórias se cruzam quando se fala da liderança feminina na luta pela terra no Brasil”, descreve Suzanna em entrevista a O Liberal. Ela conta que trabalhou com a equipe de produção contratada no Pará. Suzanna assina o roteiro junto com Gretha Viana e Muriel Alves, pela Modo Operante Produções.

“O filme já foi exibido em vários festivais, inclusive fora do Brasil, ganhou seis prêmios”, destaca. Entre as premiações estão a menção honrosa no Festival Internacional y Latinoamericano de Cine Documental Doca e no Festival de Cinema de Alter do Chão 2021; melhores direção e montagem no Festival de Cinema Encontro Nacional do Sertões; e premiações na Mostra Arquivo em Cartaz 2021 e Festival Internacional de Cine Social (FICSO).

Já o diretor paraense San Marcelo (‘Assustado’; e ‘Benzedeira’, ambos de 2021) gravou em Bragança, no Nordeste Paraense, onde vive, o filme ficcional “Madá”, pela Sapucaia Filmes. O curta apresenta os dilemas de uma jovem dançarina (Luana Oliveira) que lida com as dificuldades financeiras, os cuidados com a mãe Rosa (Astréa Lucena), que é cadeirante, e a relação com a irmã Celina (Alana Ribeiro), que toca rabeca.

“A maior parte da equipe é de bragantinos. É um filme que mostra a relação das personagens com a Marujada”, conta o diretor. “Estou feliz. O CineOP vai ser uma janela para outros festivais observarem o potencial de ‘Madá’, um filme leve que busca quebrar a tensão da pandemia”, descreve. San Marcelo também assina o roteiro e a fotografia do filme.

CineOP

Com o tema “Preservar, transformar, persistir”, o CineOP vai exibir 151 filmes de oito países e de 21 estados brasileiros. A mostra gratuita oferece atividades presenciais e on line pelo site https://cineop.com.br/. O evento é realizado pela Universo Produção e apoiando pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério do Turismo, por meio do Instituto Cultural Vale, e patrocínio da Cedro Mineração.