CineLab exibe filmes independentes no Ver o Rio; confira a programação

O festival de Cinema de Rua o ‘CineLab’ está de volta em Belém com uma programação gratuita de filmes para este final de semana, no Ver o Rio. As exibições acontecem do dia 19 até 21 de julho, sempre a partir das 19h.

O projeto CineLab tem o objetivo de usar a 7ª arte para abrir diálogos com as comunidades amazônicas, através de produções audiovisuais. A ideia é usar o cinema como uma ferramenta de transformação social, abordando diversos temas, os quais que produzem discussões importantes e próximas às vivências da população.

Este primeiro final de semana de programação acontece no complexo Ver o Rio, mas esta edição do CineLab também irá ocorrer em diversos pontos da região metropolitana e também no Marajó. Os filmes selecionados fazem parte de produções independentes e se dividem entre curtas e longas regionais e nacionais.

Veja abaixo a programação completa dos filmes que serão exibidos

19/07 - Sexta feira: “Guardiãs dos rios”; “Hoje Eu Quero Voltar Sozinho”; Bate papo com Matheus Sousa e Júlia Santos.

20/07 - Sábado: “Afeto como ponta de lança”; “Bacurau”.

21/07 - Domingo: “Letras que Flutuam” e “Marajó das Letras”; “Mestre Damasceno - O Resplendor da Resistência Marajoara” e a estreia de “Cordão do Galo”.