Líbero Luxardo receberá Mostra de Cinema Espanhol

O Cine Líbero Luxardo, no Centur, receberá, no período de 1 e 5 de agosto, a Mostra de Cinema Espanhol. As sessões iniciam sempre às 20h. A entrada é franca, por ordem de chegada e sujeita à lotação do espaço, que é de 98 lugares. O evento é fruto da parceria entre o Escritório Cultural da Embaixada da Espanha e o Governo do Estado.

Um dos destaques da mostra é o documentário "Santuário”, dirigido por Álvaro Longoria e produzido pelo ator espanhol Javier Bardem, que teve sua percepção sobre o clima alterada quando foi convidado por um irmão a fazer uma viagem à Antártida no navio da Greenpeace. “Santuário” trata sobre a luta ambiental travada em 2018 pelo Greenpeace para apoiar a criação da maior reserva marinha do planeta no Mar de Weddell. Mais de 1,8 milhão de quilômetros quadrados de santuário marinho para garantir a vida na Terra nos próximos anos.

A Mostra é definida como uma importante iniciativa de disseminação e democratização da cultura pela gerente do Cine Líbero Luxardo, Nádia Alves, que é ligado à Fundação Cultural do Pará.

OUTROS FILMES

Com cinco indicações ao prêmio Goya, evento conhecido como o Oscar espanhol, incluindo as categorias de melhor filme e melhor roteiro adaptado, “Intempérie”, de Benito Zambrano, também estará em exibição na mostra. O longa, baseado no romance de Jesús Carrasco, narra a fuga de um garoto, após a Guerra Civil Espanhola, para a cidade grande. Diante da perseguição de seus algozes, seus passos se cruzarão com os de um pastor que lhe oferece proteção e, a partir desse momento, nada será igual para nenhum dos dois.

Já o documentário “Ibéria”, é uma adaptação da suíte “Iberia” de Isaac Albéniz feita pelo renomado diretor Carlos Saura, aborda o mundo do flamenco. A história nasce da própria música e daqueles que a executam: os músicos e dançarinos. A câmera dança ao ritmo da melodia enquanto o filme recria e reinventa peças musicais e funde balé clássico, dança contemporânea espanhola e flamenco.

Também no universo da dança, faz parte da mostra o filme “Yuly, de Icíar Bollaín, sobre o dançarino cubano Carlos Acosta, uma viagem temporal pela vida desta lenda da dança, considerado como o primeiro dançarino negro a desempenhar alguns dos papéis mais famosos do balé, originalmente escritos para brancos, em companhias como o Houston Ballet ou Royal Ballet de Londres (onde é dançarino principal há mais de 15 anos). O longa conta desde a sua dura infância até a maturidade, fase que será protagonizada pelo próprio bailarino que, apesar do sucesso e do reconhecimento internacional, nunca esqueceu as suas origens.

A comédia “As ovelhas não perdem o trem”, dirigido por Álvaro Fernández Armero, fala sobre como um grupo de amigos, na casa dos 40 anos, enfrenta as mudanças da sociedade atual. O desemprego, a necessidade de reciclagem, as histórias de amor que raramente seguem a premissa do “para sempre” e a sensação de que as coisas não são como nos disseram envolvem alguns personagens que farão todo o possível para colocar suas vidas de volta nos trilhos, combinando o cotidiano com as situações surrealistas com as quais todos nós podemos nos identificar.

Agende-se:

Mostra de Cinema Espanhol

Período: de 1 a 05 de agosto de 2024

Horário: 20h

Local: Cine Líbero Luxardo

Entrada franca

Programação:

01/08 | Quinta-feira | 20h – Santuário, de Álvaro Longoria | C.I . Livre

02/08 | Sexta-feira | 20h – Intempérie, de Benito Zambrano | C.I. 16 anos

03/08 | Sábado | 20h – Iberia, de Carlos Saura | C.I. 12 anos

04/08 | Domingo | 20h - As ovelhas não perdem o trem, de Álvaro Fernández Armero | C.I. 16 anos

05/08 | Segunda-feira | 20h – Yuli, de Icíar Bollaín | C.I 12 anos