Cineclube exibe ‘Olga’ neste sábado (18), em Marabá

A história baseada na vida da militante política Olga Benário é a obra escolhida para exibição neste sábado (18), a partir das 19 horas, pelo Cineclube Hiran Bichara. Olga (2004) é uma produção dirigida por Jayme Monjardim e inspirada na biografia escrita por Fernando Morais, que conta um pouco do que viveu a mulher encarregada de auxiliar Luís Carlos Prestes a liderar a revolução comunista no Brasil. Presa na era Vargas, ela é deportada grávida para a Alemanha nazista, onde tem sua filha no campo de concentração.

A relação entre protagonismo feminino e maternidade, a mensagem crítica e a retratação dos fatos históricos que permeiam os desdobramentos da Segunda Guerra Mundial em solo brasileiro serão temas de uma roda de conversa, logo após a exibição do filme. As convidadas da noite são a fotógrafa Núbia Suriane e a presidente do Grupo de Mulheres do Cabelo Seco – Raízes de Marabá, Ana Luiza Rocha. A programação será realizada na sede do Galpão de Arte de Marabá (GAM), na Avenida Marechal Deodoro, na orla da cidade, núcleo Marabá Pioneira.

O Cineclube Hiran Bichara foi criado em 2009, com apoio do Governo do Estado do Pará, via Secretaria Estadual de Cultura, por meio do edital Cine Mais Cultura, em parceria com o Ministério da Cultura. Nos anos seguintes, o projeto realizou exibições semanais de filmes brasileiros, em intercâmbio com a rede de cineclubes do Pará, além de oferecer cursos e oficinas de produção audiovisual.

As atividades do projeto foram retomadas no último dia 5 de abril, com o apoio da Fundação Cultural do Pará, via Edital de Fomento ao Audiovisual – Lei Paulo Gustavo – Cinema de Rua ou Cinema Itinerante e Cineclubes. Desde então, também foram realizadas exibições no Sesc Marabá e na Escola Municipal de Ensino Fundamental Cristo Rei.

Atualmente, o cineclube é coordenado pelo artista visual Antônio Botelho com a participação de um grupo de artistas que compõem o Coletivo GAM – Galpão de Arte de Marabá. A programação é diversa, mas sempre oferece convida o público para acompanhar a exibição de filmes, palestras e rodas de conversas na sede do GAM, em escolas e espaços comunitários. Nas próximas semanas, o projeto levará a exibição de filmes também às escolas Paulo Freire e Doralice Vieira.