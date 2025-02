Cineclube exibe "A Verdade", clássico do cinema francês, em Belém

Nesta terça-feira, 4 de fevereiro, será exibido o filme "A Verdade" (La Vérité), dirigido por Henri-Georges Clouzot e estrelado por Brigitte Bardot, Paul Meurisse e Charles Vanel.

O longa-metragem, lançado em 1960, acompanha o julgamento de Dominique Marceau, acusada de assassinar seu amante, Gilbert Tellier. Ao longo do processo, diferentes perspectivas sobre a ré são apresentadas, revelando as múltiplas facetas de sua personalidade.

VEJA MAIS

A sessão faz parte da programação do Cineclube do Sindicato dos Médicos do Pará (Sindmepa) e ocorre em sua sede, em Belém, informa a assessoria.

Serviço:

Data: terça-feira, 04 de fevereiro

Horário: 19h

Local: Cineteatro SINDMEPA – Rua Boaventura da Silva, 999, Nazaré, Belém

Classificação indicativa: Não recomendado para menores de 14 anos

Entrada: Gratuita