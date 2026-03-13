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Cinebiografia de Marta divulga primeira imagem com Alice Carvalho

O filme, que será dirigido pelo cineasta Andrucha Waddington, contará a trajetória esportiva e pessoal da maior jogadora de futebol de todos os tempos

Estadão Conteúdo
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Alice Carvalho como Marta (Foto: Jonas Lawes/Divulgação)

A atriz Alice Carvalho apareceu pela primeira vez caracterizada como a jogadora de futebol Marta nesta sexta-feira, 13, em imagem divulgada pela Conspiração Filmes. A cinebiografia da atleta, que será protagonizada por Alice, começou a ser filmada na Suécia.

O filme, que será dirigido pelo cineasta Andrucha Waddington, contará a trajetória esportiva e pessoal da maior jogadora de futebol de todos os tempos. "Não vim aqui me exibir, eu vim aqui te buscar", escreveu a atriz na postagem divulgada pela produtora nas redes sociais.

Do começo no Vasco da Gama até a transferência para o Umeå IK, da Suécia, o longa promete recriar os desafios enfrentados pela atleta na Europa e nos Estados Unidos até se tornar uma lenda do futebol mundial. A produção ainda não tem título ou data de estreia, mas conta com produção da Conspiração, Globo Filmes, TV Globo e Fox In The Snow.

Aos 40 anos, Marta é a única mulher que venceu o prêmio Fifa de Melhor Jogadora do Mundo em seis ocasiões. Atualmente, a atleta atua pelo Orlando Pride, dos Estados Unidos, e se prepara para jogar a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027, no Brasil.

Já Alice Carvalho irá comparecer ao Oscar no próximo domingo, 15, por conta de sua participação no longa O Agente Secreto, que foi indicado a quatro categorias do prêmio - Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Escalação de Elenco e Melhor Ator, com Wagner Moura.

Em suas redes sociais, a atriz já havia compartilhado sua emoção ao conhecer Marta. Em fevereiro, Alice celebrou a amizade que construiu com a jogadora ao desejar um feliz aniversário para a atleta. "40 anos do sol dando volta ao seu redor! Te chamar de amiga é muito chique!", escreveu a atriz.

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CINEMA/BIOGRAFIA/MARTA/ANDRUCHA WADDINGTON/PROTAGONISTA/ALICE CARVALHO
Cultura
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