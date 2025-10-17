Cineasta brasileira presa nos EUA é liberada pela imigração, revela marido

A cineasta brasileira Bárbara Marques, que havia sido detida pelo serviço de imigração nos Estados Unidos em 16 de setembro, foi liberada e retornou para Los Angeles, onde atualmente reside. A informação foi confirmada pelo marido da diretora, o ator Tucker May, nas redes sociais, nesta sexta-feira, 17.

"Estou mais do que animado em dizer que Bárbara está em casa. Obrigado a todos que ofereceram palavras gentis, nos mantiveram em seus pensamentos e se certificaram através do telefone para que tivéssemos acesso ao processo que todos têm direito através da lei", escreveu ele, em seu Instagram.

No começo de outubro, Bárbara, que estava detida pelo ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA), foi transferida para o Centro de Detenção de Adelanto, na Califórnia, onde poderia ser visitada pelo marido. Tucker relatou dificuldades para que a esposa tivesse acesso à defesa, além de atrasos na entrega de documentos. Segundo ele, mesmo após a apresentação de uma ordem judicial para impedir sua deportação, a cineasta foi transferida para outro local não revelado.

O caso teve repercussão nas redes sociais e mobilizou a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa capixaba, que enviou ofício ao Itamaraty, pedindo que o governo federal atue diplomaticamente para evitar a deportação de Marques.

Quem é Bárbara Marques?

Nascida em Vitória (ES), Bárbara Marques é formada em Cinema pela Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Desde 2018, vive em Los Angeles, onde desenvolveu carreira como diretora, produtora e atriz.

A cineasta ficou conhecida pelos curtas Dia de Cosme e Damião (2016) e Cartaxo (2020), que dirigiu em Los Angeles em homenagem à atriz Marcelia Cartaxo.

Além disso, produziu obras como Love (2023), vencedor de melhor documentário no Filmae Film Festival de Brasília, e Pretas (2023), exibido no Los Angeles Brazilian Film Festival.