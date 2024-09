Cine BH traz filmes paraenses 'Sangria' e 'Suraras' e Dira Paes na programação; confira

A 18ª edição da CineBH – Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte, que ocorre entre os dias 24 e 29 de setembro, já anunciou sua programação. Serão exibidos 110 filmes de 15 países (Alemanha, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Espanha, França, México, Panamá, República Dominicana e Uruguai) e de 13 estados brasileiros, incluindo o Pará, Serão 75 sessões, todas com entrada franca, além disso, parte da programação estará online para todo o Brasil no endereço www.cinebh.com.br.

Do Pará, farão parte da mostra os filmes Sangria, de Rudyeri Ribeiro, e Suraras, de Barbara Marcel. Títulos inéditos em circuito comercial de filmes nacionais aguardados compõem a programação como: "O Clube das Mulheres de Negócios", da homenageada Anna Muylaert; "O Dia que Te Conheci", de André Novais Oliveira; "Pasárgada", de Dira Paes, que estará presente no evento; "Barba Ensopada de Sangue", de Aly Muritiba; "Oeste Outra Vez", de Erico Rassi (GO), entre outros.

HOMENAGEADA

A 18ª Cine BH prestará uma homenagem especial à cineasta paulista Anna Muylaert, uma das vozes mais marcantes do cinema brasileiro contemporâneo. A celebração ocorrerá na noite de 24 de setembro, no prestigiado Cine Theatro Brasil, onde a diretora estará presente para a exibição em pré-estreia de seu novo filme, "O Clube das Mulheres de Negócios" . O trabalho de Muylaert é conhecido por seus personagens complexos e contraditórios, que refletem muitas vezes as tensões sociais brasileiras, desde as dinâmicas de poder entre homens e mulheres até as relações entre empregadores e empregados.

Durante a mostra, terão sessões presenciais, em vários espaços da cidade, os seguintes filmes de Muylaert: "Que Horas Ela Volta?" (2015), "Durval Discos" (2002), "Alvorada" (2022) e "Mãe Só Há Uma" (2016). Estes e todos os outros títulos dirigidos por Anna Muylaert, incluindo curtas e longas-metragens, poderão ser vistos na plataforma online da CineBH, gratuitamente, durante o período do festival.