O Liberal chevron right Cultura chevron right

Cidade Negra volta a Belém no Festival Ambienta, com turnê dos 30 anos

Banda se apresenta neste sábado (4), no estacionamento do Shopping Bosque Grão-Pará, com clássicos e novas canções

Gustavo Vilhena*
Toni Garrido e Bino Farias se apresentam neste sábado em Belém, no Festival Ambienta. (Divulgação)

A banda Cidade Negra retorna a Belém neste sábado (4) para participar da quarta edição do Festival Ambienta, que reúne artistas nacionais em uma programação voltada à música e à consciência ambiental. O grupo celebra 30 anos de carreira com a turnê De Agora em Diante e se apresenta a partir das 23h no estacionamento do Shopping Bosque Grão-Pará.

Além do show de Toni Garrido, Bino Farias e sua banda, o festival também promove oficinas e um fórum temático sobre combate à crise climática, reforçando a proposta de unir arte e sustentabilidade.

Toni Garrido fala sobre reggae e meio ambiente

Em entrevista ao Grupo Liberal, Toni Garrido destacou a importância do reggae como forma de discutir questões ambientais e também falou da relação com Belém.

“Eu costumo dizer que o regueiro está da mesma forma que o surfista para questões ambientais do mar e dos oceanos. É uma forma de contemplar a natureza, mas também de lutar contra os absurdos que vêm acontecendo. Belém é muito especial pra mim, estou ansioso pra matar a saudade e esperamos voltar mais vezes com essa turnê”, afirmou o cantor.

Clássicos e novidades no repertório

A turnê apresenta grandes sucessos da banda, como *Firmamento*, *A Sombra da Maldade* e o álbum *Sobre Todas as Forças* (1994), além de músicas inéditas e releituras.

Bino Farias disse em entrevista que a expectativa para reencontrar o público paraense é grande.

“Estamos ansiosos por esse momento. O propósito é celebrar com os fãs e mostrar tudo o que o Cidade Negra representa também para quem ainda não nos conhece”, explicou.

Agenda da turnê pelo Brasil

Com shows programados até 2026, a turnê *De Agora em Diante* passa por várias capitais brasileiras, entre elas: Recife, Fortaleza, Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília, Porto Alegre, Goiânia e Belo Horizonte.

Segundo Toni Garrido, esta nova fase é um “manifesto de resistência, renovação e conexão com os fãs”, com direito a músicas inéditas, clássicos e releituras.

História e legado da Cidade Negra

Formada em 1986, a Cidade Negra é considerada uma das pioneiras do reggae no Brasil. O primeiro álbum, Lute para Viver, foi lançado em 1990, abrindo caminho para sucessos como Negro no Poder (1992), O Erê (1996) e Quanto Mais Curtido Melhor (1998).

Programação do Festival Ambienta

Além da Cidade Negra, o festival conta com apresentações de BaianaSystem, Jota.Pê, Chico Chico, Gang do Eletro, Nat Esquema, Pali e DJ Flavus. Os portões abrem às 20h, e os ingressos estão disponíveis no site da Bilheteria Digital.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)

Cultura
.
