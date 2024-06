Cia. In Bust Teatro Com Bonecos inicia Mostra Junina neste sábado (08/06), no Casarão dos Bonecos

O grupo de teatro com bonecos In Bust dá início a sua Mostra Junina com uma programação de teatro com bonecos, sempre aos sábados à noite e nos domingos, à tarde. Serão cinco espetáculos, dois a cada final de semana, todos do repertório da Cia In Bust Teatro com Bonecos, um dos grupos que integram o coletivo do casarão.

Neste sábado (8), o público assiste ao espetáculo "Aguar o Tempo", que estreou no final de 2023. Em cena, depoimentos que narram sobre ancestralidades, propondo um território-tempo ficcional e poético, forjado por meio de sons, objetos, máscaras e bonecos. Conduzido por Adriana Cruz, Anibal Pacha, Cincinato Jr. e Paulo Ricardo Nascimento, e uma atuante em torno da roda: Cris Costa. O espetáculo foi selecionado pelo Prêmio FCP de Incentivo à Arte e Cultura 2023 e estreou em novembro do ano passado.

Já no domingo (9), entra em cena a versão da Cia In Bust para a história de "Pinóquio", a história do boneco de madeira que, por merecimento, se transforma em menino de verdade, vem à cena no estilo do grupo, com bom humor e misturando atores e bonecos.

Cinco espetáculos do repertório estarão em cena

O repertório do grupo In Bust Teatro com Bonecos vem se constituindo de experimentações na linguagem do teatro de animação, desde 1996. Na mostra, além de Pinóquio e Aguar o Tempo, também foram selecionados: "O Curupira", "O Conto Que Eu Vim Contar" e "Os Doze Trabalhos de Hércules" - espetáculo prestes a sair do repertório. O espetáculo "Aguar o Tempo", o mais recente, estreado em novembro de 2023, será apresentado todos os sábados da Mostra, atendendo a pedidos das pessoas que não conseguiram ainda assistir. E em cada domingo haverá outro espetáculo, já conhecido do público.

Desde 1996 criando espetáculos com delicadeza e arte

O In Bust Teatro com Bonecos é um grupo de artistas que habita o Casarão, espaço que tem o propósito de abrigar, desenvolver, produzir e apresentar produtos artísticos, dos habitantes do espaço, de outros artistas parceiros de Belém e de outros lugares do Brasil. “Para nós que habitamos este espaço, apresentar espetáculos ao público tem o intuito de colocar arte no cotidiano das pessoas, entendendo a sua relevância política, social e afetiva, pois compreendemos que arte deve fazer parte da cesta básica de todo cidadão”, diz Adriana Cruz, integrante do In Bust Teatro Com Bonecos, fundado em 1996.

O espaço já conhecido nacionalmente, se mantém com este trabalho, ou melhor, com a parceria entre pessoas que frequentam e, portanto, tornam-se colaboradoras desse projeto, proposto por artistas de forma independente. “É com este propósito de manter a casa de pé, funcionando com as despesas pagas, dar acesso à arte e promover as alegria e afetos que um bom espetáculo com bonecos pode oferecer, que abrimos a casa neste final de semana com vários espetáculos do nosso repertório”, complementa Adriana.

Apresentações visam a manutenção do espaço

Os ingressos podem ser adquiridos na hora ou de forma antecipada pelo WhatsApp (91) 98171-8282. Todos os recursos arrecadados com a bilheteria serão revertidos à manutenção do espaço, um casarão centenário que vem sendo cuidado pelos artistas e público apoiador.

Programação

Aos sábados, 19h30:

08, 15, 22 e 29/06

Espetáculo Aguar o Tempo

Aos domingos, 17h: Apresentação de espetáculos de repertório

09/06 - Pinóquio

16/06 – Curupira

23/06 - O Conto Que Eu Vim Contar

30/06 - Os 12 Trabalhos de Hércules

Ingresso

Inteira R$ 30,00 / Meia R$ 15,00 - Vendas antecipadas pelo WhatsApp (91) 98171-8282.

Ficha Técnica

In Bust Teatro Com Bonecos, com Adriana Cruz, Anibal Pacha, Paulo Ricardo Nascimento e Cristina Costa, com os convidados: Cincinato Marques Jr. (Aguar o Tempo), Thiago Ferradaes (apoio técnico), Irís Nascimento (apoio técnico), Nanan Falcão (Curupira e no apoio técnico), Izidório José (apoio técnico), Fafá Sobrinho (apoio de produção) e Andréa Rocha (apoio de produção).

Visualidade e Design: Carol Abreu

Assessoria de Imprensa: Luciana Medeiros

Realização: In Bust Teatro Com Bonecos e Casarão do Boneco

Apoio: Holofote Virtual e Padaria Verderosa