Christiane Torloni brinca sobre suposta participação no BBB 26: 'Você sabe quanto é o prêmio?'

Após ter o seu nome ventilado como um dos possíveis camarotes do Big Brother Brasil 26, a atriz Christiane Torloni vem se divertindo com os rumores de que teria sido convidada para o reality show. Em entrevista ao programa Sem Censura desta terça-feira, 24, a protagonista das novelas A Viagem e Mulheres Apaixonadas comentou sobre os boatos e as montagens feitas por fãs que imaginavam sua participação no programa da Rede Globo.

"Tinha um monte de mensagens dizendo 'Chris, está acontecendo um movimento muito engraçado, as pessoas te colocaram dentro da casa'", relembrou a atriz em conversa com a apresentadora Cissa Guimarães. Além de comentar sobre o ocorrido, ela também não descartou participar do programa em outra edição. "Ainda não acabou, não. Você sabe quanto é o prêmio? Estamos negociando", brincou Christiane.

Durante as primeiras semanas do programa, usuários do X, o antigo Twitter, passaram a imaginar como seria a intérprete de Helena vivendo na casa mais vigiada do Brasil. Com montagens feitas por inteligência artificial e textos falsos, o público passou a criar falas, interações e posicionamentos de Torloni em diferentes momentos e dinâmicas do jogo.

"Eu falei: 'é impossível'. Quando você sente que tem um sorriso que vem no rosto, tudo muda, né? Eu falei 'isso é uma brincadeira do bem, não é uma brincadeira do mal'", pontuou a atriz. Em uma dessas postagens, a atriz conversa com Babu Santana e critica a pipoca Gabriela. Em outra, ela recebe um banho de gosma vermelha durante o Sincerão.

Com a propagação da brincadeira, o nome da atriz chegou a entrar nos assuntos mais comentados do Brasil na rede social. "Eu fui olhando as palavras usadas - a gente lida com palavras, né, palavras têm uma energia danada - e não tem uma palavra feia, má. De algum jeito, alguém está dizendo 'eu te amo'. É um jeito engraçado de dizer, né?", afirmou Christiane.

O sucesso da brincadeira foi tamanho que virou até comercial de cerveja. Durante um dos intervalos do reality show, a atriz protagonizou uma propaganda em que brincava com o assunto. "Semaninha agitada essa minha, viu? Parecia que todo mundo estava vendo tudo o que eu tava fazendo Mas chega de fanfic", ironizou a atriz.

Após promover a marca de cerveja, ela ainda emendou: "Pra me ver aqui, no horário nobre, só se fosse numa novela aclamadíssima. Ou nesse comercial", finalizou. No Sem Censura, Christiane comentou o ocorrido. "Falei: 'bom, vou tirar alguma grana com isso, né? Vou ficar quieta, feito um tambaqui, que daqui a pouco vai rolar. Quando a gente não gosta, a gente logo diz 'olha, isso aqui é uma palhaçada, estou fora'. Quando a gente gosta, a gente vê onde vai dar", finalizou.