O Liberal chevron right Cultura chevron right

Chope, espetinho e forró: os rolês de Dua Lipa pelo Rio de Janeiro

Estadão Conteúdo

A visita de Dua Lipa ao Brasil veio recheada de passeios e surpresas. Após sua passagem por São Paulo, que contou com barzinhos, roda de samba e até festa de música eletrônica, a cantora foi avistada no Rio de Janeiro, cidade onde se apresentará neste fim de semana.

Ela foi vista em um bar comendo espetinhos e tomando chope junto de amigos e da equipe que a acompanha durante a turnê Radical Optimism. O restaurante em questão era o Braseiro, restaurante de comida na brasa localizado na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro.

Na mesma noite, ela foi vista em outro local enquanto curtia músicas, também no Rio. Dua realizará um show na capital fluminense, no sábado, 22 de novembro, na área externa da Farmasi Arena.

Sua passagem por São Paulo também não ficou para trás: após o show no MorumBis no último sábado, 15, a britânica foi vista em uma festa de música eletrônica em Indaiatuba, no interior do estado, curtindo a primeira edição brasileira da Circoloco.

No domingo, Dua também curtiu uma roda de samba com famosos como Carlinhos Brown, Bruna Marquezine, Sasha Meneghel e Shaw Mendes.

Palavras-chave

DUA LIPA/BRASIL/ROLÊS
Cultura
