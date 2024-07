Chico Moedas comenta fim de namoro com Luísa Sonza: 'Que bagulho horroroso'

Chico Moedas fez alguns comentários sobre o fim de seu relacionamento amoroso com Luísa Sonza, que terminou após a cantora expor uma traição do influenciador. O Youtuber foi entrevistado durante uma festa, e estava aparentemente bêbado quando foi questionado sobre a sua infidelidade no namoro, que durou cerca de dois meses.

“Eu me entreguei. É isso é indelicado. P%#*, é uma merda, não gosto de falar dessa porra. P%#*, que bagulho horroroso, cometi um erro”, explicou ele em um vídeo divulgado pelo TikTok Cortes, do perfil Tropa da Mainstreet.

Estimulado a falar mais sobre o caso, Chico admitiu que errou e que quer evitar falar sobre o assunto. “Eu que já fui indelicado, não fui legal. Acho que não vale a pena ser mais indelicado. A vida também é a gente se decepcionar, a vida é infelizmente a gente ter que lidar com as coisas da vida. Tudo que eu falo é uma merda, não posso mais falar p#%* nenhuma”, encerrou.

O namoro entre Chico Moedas e Luísa Sonza ocorreu após a cantora descobrir uma traição, na qual o carioca ficou com uma mulher dentro de um banheiro, em um bar no Rio de Janeiro. O caso de infidelidade foi exposto por Luísa em uma entrevista com Ana Maria Baraga, no Mais Você.