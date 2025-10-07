Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Chico Buarque, Tony Belotto e Raphael Montes entre os finalistas do Jabuti 2025

Um dos prêmios mais tradicionais da literatura brasileira, o Jabuti premia 23 categorias divididas em quatro eixos

Estadão Conteúdo
fonte

Chico Buarque: obra singular na cultura brasileira (Foto: Divulgação)

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) acaba de divulgar os finalistas do Prêmio Jabuti 2025. Entre os destaques, Chico Buarque e Tony Belotto disputam a categoria Romance Literário, enquanto Raphael Montes aparece em Romance de Entretenimento.

Um dos prêmios mais tradicionais da literatura brasileira, o Jabuti premia 23 categorias divididas em quatro eixos: Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação. Cada vencedor leva R$ 5 mil, além de uma estatueta.

Já o vencedor do Livro do Ano, cujos finalistas não são divulgados previamente, leva R$ 70 mil e uma viagem completa à Feira do Livro de Londres, em 2026. Segundo a organização, foram 4.530 inscrições para a edição deste ano, um leve aumento em relação ao último ano, quando foram recebidas 4.170 inscrições.

Os autores vencedores serão anunciados em uma cerimônia marcada para 27 de outubro de 2025, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O evento terá transmissão ao vivo pelo YouTube da CBL. Na ocasião, Ana Maria Machado, escritora e ex-presidente da Academia Brasileira de Letras, será homenageada como Personalidade Literária da edição.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LITERATURA

PRÊMIO JABUTI

FINALISTAS
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Quem é a modelo que flertou com Vini Jr. em meio aos boatos de affair com Virginia?

Prints de supostas conversas entre o atleta do Real Madrid e a brasileira, que vive na Europa, passaram a circular na internet e levantaram especulações sobre um possível flerte entre os dois

07.10.25 9h04

DEU O QUE FALAR

'Que humilhação': web debocha de Virginia após equipe de Vini Jr. fazer pronunciamento

Apesar de estar hospedada na casa do atacante do Real Madrid, até o momento, eles não assumiram o romance publicamente e desconversam sobre o tema.

06.10.25 11h02

CULTURA

Filmes para ver domingo à noite: confira 5 longas de diferentes gêneros

As produções de romance, drama, comédia, terror e ação estão disponíveis em plataformas de streaming

05.10.25 16h22

CULTURA

Youtuber Enaldinho leva turnê nacional ao Mangueirinho com o show A Origem de Happy/Angry’

Show apresenta montagem que mistura humor, ação, música e interatividade, abordando temas como bullying e autoestima de forma lúdica para o público infantojuvenil

05.10.25 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

DEU O QUE FALAR

'Que humilhação': web debocha de Virginia após equipe de Vini Jr. fazer pronunciamento

Apesar de estar hospedada na casa do atacante do Real Madrid, até o momento, eles não assumiram o romance publicamente e desconversam sobre o tema.

06.10.25 11h02

LUTO

Odete Roitman, empresária e socialite, morre aos 60 anos

Personagem da novela Vale Tudo, Odete Roitman foi assassinada em um hotel no Rio de Janeiro; mistério agora é descobrir quem é o autor do crime

06.10.25 23h52

antes x depois

Gretchen surpreende com 'novo rosto' após procedimentos estéticos; veja o antes e depois

Aos 66 anos, cantora revela nova harmonização facial e detalha mudanças no rosto; imagem viralizou nas redes sociais

06.10.25 21h33

NOVELA

Cinco suspeitos e dez finais: saiba quem matou Odete Roitman

Remake de Vale Tudo ganha novo assassino; veja os suspeitos da morte de Odete Roitman.

06.10.25 22h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda