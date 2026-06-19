Chico Buarque faz 82 anos; relembre os sucessos que consolidaram seu legado

Nesta sexta-feira, 19, Chico Buarque completa 82 anos. O artista se consolidou ao longo de seis décadas como uma das vozes mais influentes da cultura nacional, transitando entre a música, a literatura e o teatro.

Suas obras atravessaram diferentes períodos da história do País, dialogando com questões políticas, sociais e afetivas. Elas conquistaram admiradores de várias gerações, construindo um legado que permanece atual e relevante na cultura brasileira.

Nascido no Rio de Janeiro em 1944, Francisco Buarque de Hollanda cresceu cercado por arte e intelectualidade. Filho do historiador Sérgio Buarque de Hollanda e da pianista e pintora Maria Amélia Cesário Alvim, ele teve contato com literatura, música e debates culturais desde cedo.

As origens e o início da carreira

O reconhecimento nacional de Chico Buarque veio em 1966. Ele venceu o Festival de Música Popular Brasileira com a canção "A Banda". A obra transformou o jovem compositor em um fenômeno e marcou o início de uma das carreiras mais importantes da música brasileira.

Composições marcantes e resistência

Nos anos seguintes, Chico Buarque ampliou seu repertório artístico, apresentando composições que se tornariam clássicos. Canções como "Construção" revolucionaram a narrativa musical brasileira.

"Apesar de Você" e "Cálice" transformaram-se em símbolos da resistência cultural durante a ditadura militar. Neste período, o artista enfrentou censura e chegou a se autoexilar na Itália.

Outras músicas, como "João e Maria", "O Que Será", "Meu Caro Amigo", "Folhetim", "Olhos nos Olhos" e "Roda Viva", consolidaram uma obra com sofisticação poética, sensibilidade e capacidade de retratar o cotidiano.

A voz feminina e grandes parcerias

A habilidade de Chico Buarque de escrever sob diferentes perspectivas é um dos aspectos mais celebrados de sua carreira. Ele criou personagens femininas marcantes em canções como "Com Açúcar, com Afeto", "Atrás da Porta", "Teresinha" e "Folhetim".

A delicadeza dessas narrativas chamou a atenção de intérpretes como Elis Regina, Maria Bethânia, Gal Costa e Nara Leão. Elas transformaram suas composições em sucessos duradouros.

O artista também estabeleceu parcerias históricas com nomes como Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Edu Lobo, Francis Hime, Milton Nascimento, Caetano Veloso e Toquinho. Estas colaborações ampliaram sua influência na música brasileira.

Da canção ao reconhecimento literário

Se a música o tornou um dos maiores artistas do País, a literatura confirmou sua versatilidade criativa. A partir da década de 1990, Chico Buarque dedicou-se aos romances, conquistando reconhecimento da crítica.

"Estorvo" foi seu primeiro grande sucesso literário, vencedor do Prêmio Jabuti de Melhor Romance em 1992. Depois, vieram "Benjamim", "Budapeste", "Leite Derramado", "O Irmão Alemão" e "Essa Gente".

Esses livros exploram memória, identidade, política e relações humanas com a mesma precisão narrativa de suas canções. Entre os reconhecimentos, destaca-se o Prêmio Camões, concedido em 2019. Considerada a maior honraria da literatura em língua portuguesa, a premiação reconheceu o conjunto de sua obra.

Legado que atravessa gerações

Poucos artistas brasileiros construíram uma obra tão ampla quanto a de Chico Buarque. Sua produção ultrapassa fronteiras entre gêneros e linguagens, reunindo discos históricos, peças teatrais, romances premiados e personagens culturais.

Aos 82 anos, Chico Buarque permanece como referência da arte brasileira. Suas canções continuam ecoando e seus livros conquistam novos leitores.

Mais que um cantor, compositor ou escritor, Chico Buarque tornou-se um dos grandes cronistas da experiência brasileira. É um artista cuja obra dialoga com o passado, o presente e o futuro.