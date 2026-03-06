Capa Jornal Amazônia
Chefe da BBC, Tim Davie, diz que insulto racista no Bafta foi 'erro genuíno'

Estadão Conteúdo

Tim Davie, diretor-geral do canal BBC, falou sobre a polêmica com um insulto racista durante o Bafta Awards 2026 ao comitê de cultura, mídia e esportes do governo britânico. O executivo classificou o momento como "um erro genuíno", e afirmou que a emissora se responsabiliza inteiramente pelo incidente.

O episódio ocorreu quando John Davidson, ativista com síndrome de Tourette que inspirou o filme I Swear, gritou insultos da plateia enquanto Michael B. Jordan e Delroy Lindo subiam ao palco para apresentar um prêmio por Pecadores.

De acordo com a revista Variety, em carta endereçada a Caroline Dinenage, presidente do comitê, Davie admitiu que não editar o trecho antes da transmissão televisionada da premiação foi um equívoco. "Como ninguém na unidade de transmissão sabia que aquilo estava sendo transmitido ao vivo, não houve nenhuma decisão editorial de manter o texto", explicou.

Mesmo assim, ele revelou que houve um segundo momento em que o insulto racista foi proferido, quando a atriz Wunmi Mosaku, também de Pecadores, subiu ao palco para receber seu prêmio.

"Naquele caso, a equipe de edição ouviu o insulto racial e o removeu imediatamente da versão da cerimônia que seria exibida mais tarde naquela noite. Isso estava de acordo com os protocolos e procedimentos vigentes para o evento."

Por fim, Davies afirmou que uma investigação interna está em curso para averiguar por que o momento não foi captado com antecedência, e por que, após a transmissão, o insulto não foi removido da versão disponibilizada no iPlayer, plataforma de streaming do canal. "A BBC irá aprender com o incidente e garantir que as devidas ações sejam tomadas para evitar que um incidente deste porte ocorra novamente."

Recentemente, o ator Alan Cumming, que apresentou a cerimônia, também se manifestou. "O que deveria ter sido uma noite celebrando a criatividade, bem como a diversidade e a inclusão, transformou-se em um espetáculo traumático e desencadeador de gatilhos", publicou em suas redes sociais.

"Sinto muito por toda a dor que as pessoas negras sentiram ao ouvir aquela palavra ecoando pelo mundo. Sinto muito por a comunidade com Tourette ter sido lembrada da falta de compreensão e tolerância que ainda prevalece em relação à sua condição."

O que é a síndrome de Tourette?

A síndrome de Tourette é um distúrbio caracterizado por tiques motores e vocais. Parte das pessoas diagnosticadas pode apresentar coprolalia, manifestação que inclui palavrões involuntários.

Após o acontecimento, Davidson explicou que convive com a coprolalia. Segundo ele, embora afete uma parcela das pessoas com Tourette e não seja critério para diagnóstico, está entre os tiques mais difíceis de administrar.

"Quando surgem palavras socialmente inaceitáveis, a culpa e a vergonha são muitas vezes insuportáveis", declarou. "Não consigo começar a explicar o quanto fiquei chateado e angustiado à medida que o impacto de domingo foi caindo a ficha."

