Chef Irina Cordeiro ensina cuscuz com tucupi em aula-show no Festival Amazônico de Gastronomia

A chef de cozinha, empresária e ex-MasterChef Irina Cordeiro foi uma das atrações mais re-quisitadas neste sábado (24), no Festival Amazônico de Gastronomia. Ela realizou uma aula-show apresentando um “Cuscuz hidratado no tucupi com peixe amazônico e salada de feijão manteiguinha”.

Com cerca de mais de 100 pessoas, Irina, que é dona de uma culinária autêntica, apresentou uma forma inovadora de fazer o prato com seus toques característicos.

Aula-show de Chef Irina Cordeiro no no Festival Amazônico de Gastronomia (Fotos: Carmen Helena)

“Foi uma ousadia a escolha desse prato. Sou apaixonada pelos ingredientes amazônicos no geral, e o cuscuz com tucupi tem tudo a ver. Acho que ficou com uma mistura muito boa. Essa minha proposição de misturar o Norte com o Nordeste, acho que deu super certo. A gente ama comer, eu cresci comendo peixe frito e a gente fez o mesmo peixinho aqui ticado e a salada que é tradição para gente com feijão de corda, a gente fez com feijão manteiguinha. Acho que foram substituições que fizeram muito sentido e deu pra harmonizar esses dois universos tão ricos”, explica Irina.

A chef nasceu em Natal e é dona do restaurante Cuscuz da Irina. Ela tem mais de 500 mil se-guidores no Instagram e compartilha um pouco da sua rotina gastronômica nas redes.

Há sete anos de vir a Belém, Irina se rendeu literalmente aos pratos locais e visitou diversos lugares da capital. “Eu amo demais farinha, ela vai bem com tudo. Você come farinha com doce e salgado, todo prato vai bem uma farinha. Essa farinha maior, a baguda, é crocante, eu que é o que eu mais gosto daqui”, disse Irina.

Chef Thiago Castanho é o curador do Festival Amazônico de Gastronomia. (Carmen Helena)

O Festival Amazônico de Gastronomia teve curadoria do chef paraense Thiago Castanho, que escolheu 15 chefs do Pará, 12 pequenos produtores locais e cervejarias para participar do evento.

“Belém é uma cidade gastronômica, é muito difícil tu escolher o número de pessoas que tem hoje aqui, são quinze chefs. Imagina nessa cidade inteira com gente que cozinha para caram-ba e vou ter que escolher! Mas a gente escolheu justamente pessoas que fazem trabalhos distintos, tem desde comida tradicional do Ver-o-Peso como a Fafá, a Padaria Verde Rosa com comida vegana paraense”, explica.

“Eu olhei o trabalho das pessoas e quis que não tivesses disputas entre si. Então não coloquei várias barracas de tacacá, não escolhi pessoas que façam os mesmos trabalhos. Tem dois caras que fazem, dois com comida típica paraense, comidas mais autorais como a Solange da Eugenia, a Celeste. Tem coqueteria e cervejas artesanais locais, ou seja, está vasto”, acrescenta.

O Festival Amazônico de Gastronomia vai até domingo (25), no Parque da Residência. Além de gastronomia, tem programação cultural e infantil. As aulas-shows serão do Chef Edvaldo Caribé com “Filhote ‘de sol’ com baião de dois amazônico - Uma fusão da cozinha amazônica com nordestina”; e Rennan Mesquita com “Trufas: método prático e rápido para crianças”.

Empresária Luciana Dantas foi curtir o Festival Amazônico de Gastronomia (Carmen Helena)

A empresária Luciana Dantas aproveitou o horário do almoço para experimentar algumas delícias locais, além de drinks regionais, ela apostou na experiência de comer o Hot-Roll Nipo-Paraense, do Chef Jun Yamaga, do restaurante Yamaga. O prato é o sushi frito empanado com tapioca e recheado, ele vem acompanhado de molho tarê acrescido com um toque es-pecial de cumaru, conferindo uma profundidade aromática única.

“Tem muita coisa nova aqui, releitura de pratos tradicionais paraenses, nomes que eu não conhecia, uma galera bem bacana, jovem, criativa, uma comida saborosa e bem diversa. Acho incrível, importante e necessário eventos como esse, principalmente por ser gratuito, por dar oportunidade para pessoas venham participar e conheçam um pouco mais da nossa gastro-nomia, um pouco mais da nossa cultura”, avalia a empresária.