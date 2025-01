Ceumar faz shows em Belém para celebrar 35 anos de canções

No mundo apressado de hoje em dia com muita gente quase sem tempo para refletir sobre o que vivencia, a simplicidade das canções interpretadas pela cantora e compositora mineira Ceumar é um convite para se perceber no mundo e descobrir novos horizontes a partir da poesia e melodias. Com essa autenticidade e uma vivência expressa em canções e discos, Ceumar faz duas apresentações em Belém neste final de semana, com entrada franca, celebrando 35 anos de sua carreira musical. O primeiro show será neste sábado, dia 1º de fevereiro, às 19h, e o segundo no domingo, dia 2, às 18h, ambas as apresentações ocorrendo no Teatro Margarida Schivasappa, no Centur, no centro da capital paraense.

O show será uma imersão na trajetória da artista, desde o começo na noite e nos bares de Belo Horizonte (MG), em 1989, até os dias atuais, quando Ceumar construiu uma carreira independente de destaque, com oito álbuns e sucessos. Nascida na região da Serra da Mantiqueira, no sul de Minas Gerais, Ceumar começou a cantar e tocar muito jovem. Aos 16 anos, ganhou a categoria Melhor Intérprete do Festival de Itanhandu. Ao se mudar para São Paulo (SP), trabalhou com grandes músicos da música popular brasileira, como Zeca Baleiro, que produziu o disco de estreia da cantora: “Dindinha”.

A artista fez uma turnê pela Europa, quando viveu por cinco anos em Amsterdam (Holanda). Soltou a voz em países como Itália, França, Portugal e Bélgica, levando a brasilidade para diferentes localidades. A discografia de Ceumar, iniciada em 1999, continuou com outros trabalhos como “Achou!” (2006), “Meu Nome” (2009), “Ceumar & Trio Live in Amsterdam” (2010), “Silencia” (2014), “Viola Perfumosa – Homenagem à Inezita Barroso” (2018) e “Espiral” (2019).

O show em Belém terá Ceumar na voz e violão, contando com a participação especial do multi instrumentista baiano Webster Santos, que a acompanha na carreira. Um convidado para lá de especial no show é o cantor e compositor paraense Nilson Chaves. Outro nome no show é o do percussionista Kleber Benigno Paturi, do Trio Manari. O projeto desse espetáculo foi fomentado pela Bolsa Funarte de Música Pixinguinha 2023.

Serviço:

Show "Ceumar 35 Anos de Música

Em 1º e 2 de fevereiro

Dia 1º - 19h

Dia 2 - 18h

No Teatro Margarida Schivasappa,

no Centur

Entrada franca

Retirada de ingressos: uma hora

antes do espetáculo