César Menotti fala sobre paixão por Deborah Secco e atriz responde

Após César Menotti revelar em seu perfil no Twitter que Deborah Secco foi uma de suas paixões mais fortes na adolescência, no domingo (22), a atriz respondeu com bom humor.

No post, que o sertanejo não marcou Deborah, ele fala sobre suas paixões platônicas na adolescência e revela que apelidou a atriz de Dede, com uma “intimidade imaginária”.

Já tive algumas paixões platônicas na adolescência, mas umas das mais fortes foi Deborah Secco que eu tinha intimidade imaginária e chamava de Dede. — CesarMenotti (@CesarMenotti) November 22, 2020

Ela respondeu também com uma revelação de paixonites. No caso, o ator Richard Gere. Deborah, que usa “Dede” no nome de usuário no Twitter, disse a Menotti que agora ele pode chamá-la pelo apelido e eles podem ser amigos.