Centro de Internacionalização da UFPA promove Primeira Mostra Cultural e Gastronômica

Para os amantes da cultura e da gastronomia, a Universidade Federal do Pará (UFPA), por meio do seu Centro de Internacionalização promove a 1ª Mostra Cultural e Gastronômica, que será realizada entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro, com o intuito de proporcionar para as pessoas de dentro e fora da UFPA, o conhecimento sobre diversas culturas ao redor do mundo, contando com o apoio de alunos estrangeiros e entidades externas.

O projeto visa também, promover o intercâmbio cultural entre a cultura brasileira, especificamente paraense, e as demais culturas do mundo, o intercâmbio cultural entre estudantes internacionais e a comunidade acadêmica. O evento contará com atividades como a venda de comidas típicas de diversos países feita pelos próprios alunos estrangeiros, venda de comidas japonesas e chinesas vendidas por uma entidade externa e a venda de comidas paraenses.

Além da gastronomia, o projeto também propõe a troca cultural, através da música. Por isso, haverá a apresentação de música pelos alunos estrangeiros e locais, apresentação de kung fu e tai chi chuan, além de uma roda de capoeira. Com um toque de arte, o público contará com oficinas de origami, oficinas de desenho, tai chi chuan, kung fu e capoeira. Além da exibição dos filmes “A Mulher Rei” e o “O Fabuloso destino de Amélie Poulain”. Vale ressaltar que o evento é promovido pelo Centro de Internacionalização em parceria com o Multicampi Arte da pró-reitoria de extensão da UFPA.