Cenografia para ópera é tema de webinário nesta sexta-feira, 23

A programação do XIX Festival de Ópera do Theatro da Paz continua nesta sexta-feira (23), às 17h, com mais uma edição do webinário que apresenta semanalmente temas ligados ao universo erudito em uma roda de conversa aberta ao público.

A pauta da vez é a cenografia em concertos líricos e os processos criativos que envolvem a produção de cenários. A transmissão será por meio do canal do YouTube do Theatro da Paz.

O encontro contará com a presença dos cenógrafos Renato Theobaldo (SP), Carlos Alberto Dalarmelino Jr (SP) e do paraense Claudio Rego. A mediação fica por conta da diretora de produção do festival, Nandressa Nuñez.

A troca de experiências entre profissionais do Brasil e do mundo têm sido um diferencial importante dos webinários na programação e, segundo o cenógrafo paraense Cláudio Rêgo, essa conversa é essencial. "Falar sobre a cenografia de óperas com outros profissionais que vivem as mesmas dores e delícias da profissão vai ser muito bom, principalmente porque o encontro tem abrangência nacional, então podemos levar para o país inteiro um pouco do trabalho que vem sendo desenvolvido por gente tão talentosa aqui do Pará", diz.

Embora Cláudio tenha formação teatral, ele já atua há mais de dez anos na criação de cenários eruditos e explica que a diferença dos dois universos vem diminuindo cada vez mais com o passar do tempo. "É comum hoje em dia você encontrar diretores artísticos que enfatizam também a cenografia na composição do espetáculo. Como sou do teatro, eu trago muito o sentir para a construção cênica, e isso vem sendo cada vez mais frequente no concerto lírico", celebra.

Com a mesma perspectiva, o cenógrafo paulistano Renato Theobaldo, que desenvolve cenários para óperas há mais de 20 anos, explica que seu processo criativo vai além do acompanhamento do libreto da ópera. "Cada projeto precisa que a gente encontre uma chave para expressar aquele conteúdo musical e histórico, mas gosto muito de me aproximar pela música e sua dimensão. Acredito que assim a construção cênica é mais relevante como linguagem, acrescentando sentido à obra através da organização do espaço naquela determinada expressão musical", comenta.

Renato considera também que o Brasil se destaca dos outros países latino-americanos no que diz respeito à construção dos cenários. "Eu acho que o Brasil passa por uma construção histórica da cultura, tem uma espécie de atenção maior à forma e se apresenta de uma maneira mais próxima da expressividade contemporânea", pontua o cenógrafo.

Agende-se:

WebCiclo - II Curso de Formação em Ópera

Webinário Cenário nas Óperas Atuais

XIX Festival de Ópera do Theatro da Paz

Data: 23/10/2020, às 17h

No canal do YouTube do Theatro da Paz

Programação gratuita e aberta ao público