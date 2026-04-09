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Celso Portiolli é investigado por maus-tratos a animal durante programa ao vivo

MP-SP apura cena com rã exibida no “Domingo Legal” após denúncia de ONGs

Hannah Franco

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) abriu uma investigação para apurar uma possível situação de maus-tratos a animal envolvendo o apresentador Celso Portiolli e o SBT. O caso está relacionado a uma cena exibida no programa “Domingo Legal”, no dia 22 de março. As informações foram divulgadas pela Folha de S. Paulo.

A apuração teve início após uma queixa-crime protocolada por organizações de proteção animal, como a Canto da Terra e o Instituto Thaís Vidotto. As entidades questionam a forma como uma rã foi utilizada durante um dos quadros da atração.

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O episódio ocorreu durante o quadro “Cardápio Surpresa”, em que uma chef prepara pratos considerados exóticos para convidados. Na ocasião, Celso Portiolli recebia o influenciador Lucas Guimarães e a cantora Manu Bahtidão.

Durante a dinâmica, uma rã foi levada ao palco, mas acabou escapando após reação dos convidados. O apresentador correu pelo cenário para recuperar o animal e o segurou com as mãos.

Segundo relatos, a rã já apresentava uma pata machucada. A cena, somada à reação do animal, repercutiu nas redes sociais e motivou críticas de internautas e entidades ligadas à causa animal.

Denúncia cita possível prática inadequada

As ONGs alegam que o episódio pode configurar prática inadequada contra o animal. Ainda durante o quadro, a chef responsável afirmou que outras rãs teriam sido utilizadas no preparo de uma receita exibida no programa.

A repercussão negativa nas redes sociais ampliou a discussão sobre o uso de animais em produções televisivas e levou à formalização da denúncia junto ao Ministério Público.

Até o momento, não há conclusão sobre o caso. A investigação segue em andamento para apurar as circunstâncias e eventuais responsabilidades.

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