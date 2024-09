Entenda a relação entre o apresentador Celso Portiolli eo ataque do dia 11 de setembro

O dia 11 de setembro marca a data de uma tragédia na história dos Estados Unidos, quando aviões sequestrados por terroristas da Al-Qaeda colidiram contra as Torres Gêmeas do World Trade Center, em Nova York, causando a morte de quase 3 mil pessoas.

No Brasil, há alguns anos, o apresentador Celso Portiolli foi envolvido em uma "brincadeira" sobre os ataques. Nesta quarta-feira (11), data em que se completam 23 anos da tragédia, o apresentador voltou a se pronunciar através de suas redes sociais sobre a "brincadeira" e compartilhou o que realmente acha da situação.

"11 de Setembro é uma data que sempre me faz refletir. Há anos, surgiu uma brincadeira envolvendo meu nome e os acontecimentos desse dia. Entendo o humor por trás, mas muitas vezes acho, inclusive, uma brincadeira de mau gosto. E é impossível não lembrar que essa data também marcou a perda do meu querido pai", escreveu Portiolli.

Na sequência, ele comentou que leva a vida com leveza e sabe que muitas dessas piadas não têm maldade. Entretanto, ele fez um alerta sobre a importância de respeitar a data. O apresentador ainda citou que o "que importa é que nunca nos falte respeito e empatia".

"É importante lembrar que esse dia carrega um peso real, tanto para o mundo, para as pessoas que perderam seus entes queridos e para mim. Quem já visitou o Memorial e o Museu do 11 de Setembro, em Nova York, sabe como é impossível não sentir a dor e a profundidade desse acontecimento que marcou a história mundial", completou.

Como tudo começou

A brincadeira envolvendo Celso Portiolli e o 11 de setembro começou em 2019, quando uma página no Facebook foi criada com o nome "Celso Portiolli não teve nada a ver com o 11 de setembro". Desde então, o apresentador do SBT se tornou alvo de memes que associam seu nome de maneira cômica ao trágico atentado terrorista de 2001.

A origem da piada é um exemplo do humor peculiar brasileiro e do fenômeno conhecido como "sh*tposting", onde imagens e montagens sem sentido são compartilhadas para gerar risadas. O meme ganhou força com montagens que retratam Portiolli em situações fictícias, como vestido com trajes árabes ou em uma cabine de piloto, criando "evidências" absurdas de sua suposta ligação com os ataques.

Celso Portiolli, inicialmente incomodado com a associação, acabou entrando na brincadeira e frequentemente faz referências ao meme em seu programa "Domingo Legal". Ele comentou que, embora tenha ficado chateado no início, agora leva a situação "na esportiva", reconhecendo que a piada se tornou uma tradição nas redes sociais, especialmente todo dia 11 de setembro.

Em entrevistas, Portiolli explicou que a associação começou com um humorista em Portugal e foi trazida ao Brasil, onde rapidamente se espalhou. A cada ano, a data se torna um momento de humor e descontração nas redes sociais, com internautas relembrando a "ligação" de forma cômica e criativa.

*Pedro Garcia, estagiário, sob orientação de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com