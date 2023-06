Zezé di Camargo imita gêmeos com espectro autismo e é criticado na internet; vídeo

Um vídeo com o cantor Zezé, da dupla sertaneja Zezé di Camargo e Luciano, repercutiu negativamente nesta segunda-feira (26). O cantor aparece imitando os movimentos repetitivos de um dos gêmeos com Transtorno do Espectro Autismo (TEA). Internautas não deixaram barato e criticaram a ação do artista, por meio das redes sociais.

Nas imagens, Zezé é visto imitando as estereotipias de um dos jovens durante uma conversa. Em outro vídeo, o cantor interage com os gêmeos, que são fãs de seu trabalho. Um dos jovens comenta: "Zezé, eu nunca tinha conhecido vocês assim, só vejo nos programas".

No entanto, a atitude de Zezé di Camargo despertou indignação entre os internautas. Um usuário expressou sua insatisfação dizendo: "Como pessoa com autismo, eu não gostaria que imitassem minhas estereotipias, especialmente porque já sofri com zombaria no passado".

Pelo instagram, internautas se manifestaram e explicaram o porque ações reforçam o capacitismo.