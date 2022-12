Zé Felipe sofre acidente durante a madrugada de Natal, corta a mão e precisa levar pontos

O Natal do casal Zé Felipe e Virgínia terminou com um susto grande após o sertanejo ter tropeçado e se machucado com uma taça de vidro, o que resultou em uma ida ao hospital na madrugada do dia 25. Para tranquilizar os fãs do artista, Virgínia usou os stories do Instagram para informar que o cantor passa bem.

“Deixa eu mostrar aqui para vocês. Cortou a mão e o braço. Eram cinco e pouca da manhã e a gente estava no hospital. Precisou levar ponto. Ele tropeçou e estava com um copo na mão”, explicou a influenciadora.

Na manhã desta segunda-feira (26), Zé Felipe apareceu no Instagram para detalhar o incidente, atribuindo o machucado ao fato de ter ingerido bebida alcoólica na noite anterior.

“Para quem está perguntando o que aconteceu que estou com pontos no dedo, eu caí, gente. Caí com um copo de vidro. Cachaça, né? Mas está bom. Graças a Deus foram só uns pontinhos, não machucou ligamento, nem tendão. Está tudo certo”, disse aos fãs.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)