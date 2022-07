Youtube nega que tenha restringido clipe de Pabllo Vittar

A plataforma de vídeos YouTube negou que tenha censurado clipe de “Bandida”, de Pabllo Vittar e Pocah. O site afirmou que está em contato com a equipe da drag queen para solucionar o caso. As informações são do Notícias da TV.

"O YouTube Brasil esclarece que nunca houve um direcionamento da plataforma com relação à adição de um asterisco no título do videoclipe ‘Bandida’, da cantora Pabllo Vittar. O referido trabalho da cantora tem, inclusive, um excelente desempenho na plataforma, com mais de 71 milhões de visualizações", explicou a rede social ao Notícias da TV.

VEJA MAIS

A jornalista Gaby Cabrini, do “Fofocalizando”, afirmou que a equipe de Pabllo se reunirá com o time da plataforma de vídeos nesta terça (5) para discutir o assunto.

A discussão ganhou força nas redes sociais, quando Pabllo Vittar revelou que o Youtube solicitou um ajuste na música “Bandida”, lançada em 2020, alegando que o título infringia políticas da rede social. No entanto, em junho deste ano, Zé Felipe publicou a música “Bandido”, e não sofreu nenhum tipo de restrição.

Assista aos clipes de ambos os hits