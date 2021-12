Xuxa e ex-ator mirim se reencontram para reassistir cena 'hot' e polêmica de filme

Pedro Bial promoveu, na última sexta-feira (3), o reencontro de Xuxa e Marcelo Ribeiro, que, aos 12 anos, ficou famoso por contracenar em uma cena erótica com a apresentadora no filme “Amor, estranho amor”. Os dois - ele hoje com 41 e ela, 58 - vão participar de um documentário sobre a artista que está sendo dirigido pelo jornalista. As informações são da colunista Patrícia Kogut.

Na nova produção, realizada pela GloboPlay em parceria com a Endemol, Xuxa e o ex-ator vão se encontrar para assistir a alguns trechos do filme e comentar sobre o filme. A cena "proibida" ao lado de Marcelo Riberto até os dias atuais é rodeada de grandes polêmicas. Na ocasião, a Rainha dos Baixinhas tinha completado 18 anos e apareceu nas cenas trocando carícias com a, até então, criança.

Um ano após a repercussão do filme, que saiu em 1982, Xuxa conseguiu se emplacar como apresentadora de programa infantil e tentou durante anos abrir ações para impedir que fosse feita uma veiculação das cenas fora do cinema. Já Marcelo, seguiu com a carreira de ator mirim, porém, ficou marcado pelas cenas eróticas.