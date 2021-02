Ximbinha posa sem camisa na piscina de sua mansão em Belém; veja

Ximbinha surpreendeu os fãs ao aparecer sem camisa em foto publicada no seu Instagram. Conhecido por ser tímido, o polêmico músico paraense posou enquanto curtia um dia de sol na piscina de sua mansão, em Belém.

"Eita domingão de sol em Belém do Pará! Como tá o clima aí na sua cidade? Me conta", escreveu ele.

No imóvel, num condomínio de luxo, Ximbinha mora com a mulher, Karen Kethlen, e com o enteado Yago Matos, filho da ex, Joelma, a quem ele chama de filho. Com 25 anos, Yago vive com o ex padrasto desde o ano passado, depois de decidir deixar a casa da mãe, em Goiânia (GO). O rapaz é filho de Joelma com o advogado Robson Leão, mas foi Ximbinha quem o criou.

Ximbinha e Yago gravararam uma música juntos recentemente. Na época da separação, em outubro de 2015, Yago chegou a compartilhar um vídeo em que saía em defesa da mãe.

Acusações de agressão física, psicológica e sexual

A separação de Joelma e Ximbinha após 18 anos de casamento foi conturbada. Ela deixou a banda Calypso e os dois ficaram meses sob os holofotes.

Ximbinha confessou ter traído a ex, que o acusou de agressão física e psicológica. Natália Sarraff, de 30 anos, outra filha de Joelma, confirmou as agressões contra a mãe e afirmou que foi assediada sexualmente pelo guitarrista aos 12 anos. Todas as acusações foram negadas pelo músico.

No ano passado, o artista foi alvo de outras denúncias. Dessa vez, Carla Maués, ex-vocalista do Cabaré do Brega, projeto comandando por Ximbinha, disse ter sido agredida pelo músico em um estúdio de Belém. Na época, o ex-deputado federal Wladimir Costa repercutiu o caso em defesa da cantora.

Em outubro de 2018, Ximbinha foi acusado de injúria por uma mulher, que preferiu não se identificar, de tê-la destratado e ofendido pessoalmente com palavras de baixo calão, durante festa na casa do artista.