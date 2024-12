William Bonner sofre acidente durante atividade física e fica de fora do plantão da Globo

O jornalista William Bonner, âncora do "Jornal Nacional", da Rede Globo, anunciou nas redes sociais, no último sábado (21/12), que ficará afastado do plantão de final de ano da emissora após sofrer um acidente durante exercícios físicos. Em publicação no Instagram, o jornalista apareceu com o braço esquerdo imobilizado por uma tipoia e usando uma munhequeira na mão direita. Ele relatou ter fraturado o cotovelo esquerdo e a mão direita ao tropeçar durante uma corrida.

Bonner explicou que o acidente aconteceu próximo à sua casa, no Rio de Janeiro, após percorrer cerca de 8 km ao redor da Lagoa Rodrigo de Freitas. Ele contou que, ao correr dois desses quilômetros, tropeçou e caiu, instintivamente, estendendo os braços para proteger o rosto.

"Quebrei um ossinho chamado trapézio na mão direita e o impacto no braço esquerdo destruiu a cabeça do rádio, mas como não saiu do lugar, não precisou de cirurgia", descreveu o jornalista.

Por conta das lesões, Bonner ficará afastado do trabalho por quatro semanas enquanto se recupera. "Tranquilo, fico sem a mão direita, sem o braço esquerdo. Vida que segue", disse.