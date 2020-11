Whindersson reclama por 'não poder beijar em paz'

O youtuber Whindersson Nunes reclamou da falta de privacidade após a circulação de um vídeo em que aparece beijando a estudante Maria Lina Deggan, tida como sua nova namorada. "Às vezes eu penso 'será se estão me filmando nesse momento ou eu posso beijar em paz?'", postou no Twitter.

As vezes eu penso serase tão me filmando nesse momento ou eu posso beijar em paz pic.twitter.com/d3CTuhdEnV — Whindersson Nunes (@whindersson) October 31, 2020

As imagens, feitas de longe, em uma área aberta, mostram o que seria um beijo e gestos carinhosos do novo casal. Nas redes sociais, os fãs acompanham com curiosidade e uma grande torcida as trocas de mensagens entre Whindersson e Maria. Na última semana, a estudante de Engenharia Civil escreveu em um post do humorista: "Eu queria tu", ao que ele respondeu: "E eu ,você".

Whindersson e Maria Lina já foram vistos juntos em outras ocasiões. Numa delas, durante uma viagem para o Ceará, eles foram flagrados abraçados, depertando os rumores em torno de um relacionamento, que o humorista ainda não assumiu oficialmente desde a separação da ex-esposa, Luisa Sonza, em abril.