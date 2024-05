Whindersson Nunes e Felipe Neto trocam farpas nas redes sociais: 'É digno de pena'

Após a troca de farpas entre Whindersson Nunes e a primeira-dama Janja Lula da Silva, Felipe Neto publicou uma indireta ao humorista no X, antigo Twitter, noite de quinta-feira (9). Sem citar diretamente Whindersson, o youtuber comentou: "Nada contra, mas de vez em quando é bom diminuir um pouco a lombra [efeito causado pelo uso de drogas] e abrir um maldito livro". A declaração viralizou e chegou até o humorista, que rebateu.

Horas depois, o piauiense respondeu à crítica com a imagem de um quadro publicado em um dos livros de Felipe Neto, chamado "Casa, mata ou trepa" e ironizou: "Vou ler um [livro] infantil".

Felipe Neto não deixou passar a alfinetada e rebateu: "Resgatar erros de quase 10 anos atrás para atacar reputação é exatamente a estratégia bolsonarista. É digno de pena o que você virou. Esse ‘livro’ foi retirado das lojas meses após lançar e reeditado em 2017. Já o seu silêncio e covardia em 2018 e 2022 permanecerão para sempre. Abraço", escreveu.

Mas a discussão não parou por aí. Em seguida, Whindersson respondeu novamente: "Tu falou do meu passado, eu falei do teu, tu tem problema que eu use droga? Porque eu não uso mais, eu fumo maconha, que tu sabe que não é, meu silêncio já está pra você há muito tempo, só vejo algo seu quando enchem o saco. Fique bem e saudável".

Até o momento, Felipe Neto não respondeu, mas publicou em seguida que ia "focar em continuar ajudando o Rio Grande do Sul".

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)