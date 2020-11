Whindersson Nunes curte manhã ensolarada no Jalapão com novo affair

Whindersson Nunes aproveitou a terça-feira (3) para curtir no Jalapão com o novo affair, a estudante de engenharia Lina Deggan. A diversão do casal foi aproveitar uma das grandes atrações do Tocantins, os fervedouros, piscinas naturais em que as pessoas não afundam ao entrar.

O comediante postou um vídeo nas redes sociais aproveitando a manhã. "Os famosos fervedouros do Jalapão", escreveu na legenda do registro, onde tenta afundar o corpo na atração aquática.

LEIA MAIS: AFFAIR DE WHINDERSSON NUNES POSTOU PELA PRIMEIRA VEZ UM REGISTRO COM O HUMORISTA

WHINDERSSON NUNES É FLAGRADO COM NOVO AFFAIR EM VIAGEM

Apesar de ainda não terem assumido publicamente o romance, Whindersson e Lina passaram o feriado juntos e já trocam recados nas redes sociais.

Ontem (2), Maria Lina postou pela primeira vez um registro com Whindersson em seu Instagram, que é fechado. Mas, ao perceber que prints da imagem estavam circulando pela internet, ela apagou o post.