Whindersson exibe conversa com Luísa Sonza e internautas reagem: 'cagand* para você'

Whindersson Nunes movimentou as redes sociais ao expor uma troca de mensagens com Luísa Sonza, sua ex-esposa, na última quarta-feira (5). No X, o humorista compartilhou uma sequência de prints do WhatsApp com a cantora e anunciou o novo show, intitulado "Efeito Borboleta". As imagens repercutiram e geraram vários memes entre os seguidores do influenciador, que afirmaram que a artista "cag*u" pro ex-marido.

O humorista havia publicado uma imagem repleta de emojis e pediu aos seguidores que adivinhassem a relação da foto com o novo show. Quem acertasse ganharia R$ 100 mil reais no pix, como prometeu o influenciador. Depois de fazer a proposta aos internautas, Whindersson mandou a mesma imagem para Luísa e perguntou o que ela via na foto. Confira:

Ao que parece, as respostas da cantora não demonstraram muito interesse ao que o humorista estava falando, de acordo com os internautas do X. A troca de mensagens imediatamente gerou uma sequência de memes após apontarem que Luísa não queria conversa com o ex-marido. Veja os memes:

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)