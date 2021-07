Wesley Safadão é chamado de ‘monstro’ ao defender pastor ‘acusado de pedofilia’

Wesley Safadão virou alvo de críticas ao se posicionar contra os comentários dos internautas, que afirmam uma suposta atitude de pedofilia do pastor André Victor, suspeito de ter 'encostado' maliciosamente em uma criança. O conteúdo viralizou nas redes sociais e gerou revoltada na internet, na última segunda-feira (26).

Na ocasião, o cantor sertanejo chegou a apagar os vídeos dos seus stories do Instagram. Mas, as imagens foram divulgadas no Twitter, e é possível ver o momento que o religioso se aproxima da menina e a abraça, colocando os braços ao redor da garota, que logo se desvencilha. André Victor então se afasta e abaixa a blusa. O movimento “suspeito” levou alguns internautas a apontarem um possível caso de abuso infantil. Veja:

Ainda na tarde da última segunda-feira (26), Safadão utilizou as redes sociais para defender o amigo e pastor, chamando a internet de “doente” e o defendendo das acusações. "Uma pessoa que só edifica minha vida, minha casa, que me aproxima de Deus. Estou falando do André Vitor. Um irmão, pessoa de total confiança, é uma grande injustiça o que estão fazendo com ele, que estão querendo fazer, mas não vão fazer porque Deus é maior que tudo. Esses juízes da internet condenam a pessoa sem ouvir a versão", disse o cantor.

Pastor André Vitor (Reprodução: Instagram Stories)

O posicionamento do artista gerou revolta nos internautas ao reforçar uma visão limitada sobre um “abusador”. Veja a repercussão: