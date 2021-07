Amigo de Wesley Safadão 'encosta' em criança em vídeo e é 'acusado de pedofilia' por internautas

Uma série de vídeos gravados pelo cantor Wesley Safadão, no último final de semana, viralizou nas redes sociais e vem causando polêmica na web. Nas imagens, é possível ver o momento em que o pastor André Vitor aparece atrás de uma criança do sexo feminino e a abraça, supostamente escondendo “algo” na altura do órgão sexual com a camiseta que usava. A menina chega a se soltar do abraço e corre para comemorar presentes que havia ganhado junto com as demais crianças.

Por conta da repercussão negativa, Safadão apagou as imagens dos stories, mas elas já tinham viralizado. Veja:

A conduta do religioso, que já acompanha a família do cantor sertanejo há um bom tempo, tem sido alvo de questionamentos e tachada, por alguns internautas, como pedofilia. Algumas pessoas chegaram a afirmar que André Victor teria se escondido por causa de um momento de excitação após ficar perto da menina.

Em entrevista à coluna Fábia Oliveira, do O Dia, o pastor disse que no momento em questão estaria apenas abaixando a blusa. Ele afirmou que a intenção foi não mostrar que estava mais “gordinho”.

"Posso te mandar dezenas de fotos e vídeos que eu estou nesta mesma posição (de puxar a camisa pra baixo). Estou acima do peso e isso é uma mania minha (para evitar que a barriga fique à mostra)", disse.

André Victor afirmou que a repercussão se trata de uma grande injustiça e manipulação. Inclusive, ele alegou conhecer os pais da criança que está no vídeo, e que ninguém enxergava maldade na relação deles. "Somos todos família e, principalmente, com uma criança que não pode jamais ter esse estigma de assediada, porque é muito bem tratada e amada por todos nós. Estamos todos muito indignados", disse, finalizando.