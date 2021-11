Web faz piada com demissão de Camila Queiroz do elenco de ‘Verdades Secretas 2’

A demissão de Camila Queiroz ainda está dando o que falar nas redes sociais. Depois de muitos desdobramentos do suposto desentendimento da atriz com o autor da novela, Walcyr Carrasco, os internautas passaram a brincar com a situação. Os memes estão fazendo sucesso na Web.

Os memes começaram a surgir desde o momento que anunciaram a demissão de Camila. Mas, após as declarações de Walcyr, muitos internautas passaram a defender a atriz e lamentar a saída dela da novela. E isso foi um prato cheio para as piadas. Veja: