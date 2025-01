Wanda Nara diz que Icardi teria ameaçado divulgar conteúdo íntimo

A modelo e apresentadora Wanda Nara afirmou que está sendo chantageada pelo jogador de futebol Mauro Icardi depois de seis meses que eles anunciaram a separação. Em entrevista a um programa da emissora argentina "América TV", Wanda contou que está sofrendo extorsão do ex. Segundo ela, Icardi tem ameaçado divulgar nas redes sociais conteúdo íntimo que os dois teriam gravado ao longo de 12 anos de relacionamento.

Ela conta, ainda, que na casa em que eles moravam tinha mais de 60 câmeras internas, inclusive no quarto do casal. Estas ficavam direcionadas para a cama em que os dois dividiam. Como o jogador tomava conta das gravações, ele possui um vasto material em que os dois estavam em momentos íntimos.

"Tenho todas as mensagens e entreguei tudo para a Justiça quando me separei dele. Ele jura que vai fazer minha vida ficar impossível. Prometeu me destruir e pagar o que tiver de pagar para arruinar minha vida", disse a modelo.

Enquanto esteve no programa da América TV, Wanda mostrou supostas mensagens que o ex-colega de time de Neymar teria enviado para ela por Direct do Instagram. Nestas mensagens, Icardi chegou a falar que estava com saudade da ex-esposa e de ter relações sexuais com ela. Ainda disse que não consegue transar com outras mulheres.

Vale lembrar que, atualmente, eles estão enfrentando um processo conturbado de divórcio, em que o patrimônio envolvido é de mais de 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 378,6 milhões), além de ambos acusarem o outro de terem relacionamentos extraconjugais.

Início do relacionamento

O casal chamou atenção do público desde o início do relacionamento, já que ele começou após dupla traição. Mauro Icardi era amigo de Maxi Lópes (ex-Grêmio), que o ajudou no início da carreira de jogador, chegando a receber Icardi em sua casa para que ele pudesse passar um tempo. Na época, Maxi era casado com Wanda Nara. Foi neste momento que Icardi e Wanda se aproximaram e mantiveram um relacionamento.

A tese de que houve traição pode ser confirmada por conta de um comercial de TV que Wanda e Icardi protagonizaram. Na peça publicitária, os dois provocaram Maxi Lópes, insinuando que ele foi corno. A história causou tanta revolta que a máfia argentina chegou a procurar Maxi e ofereceu cortar as pernas de Icard por conta de "todo dano causado", segundo uma rádio argentina.

Dentro das 4 linhas

Mauro Icardi já atuou por diversas equipes mundialmente famosas, como Barcelona, Inter de Milão e Paris Saint-Germain, quando atuou ao lado de Neymar. Atualmente, ele está afastado dos gramados por conta de uma grave lesão que sofreu no final de outubro. O atual atacante do Galatasaray sofreu uma ruptura do ligamento cruzado do joelho direito e só deve voltar a atuar na próxima temporada.

Apesar disso, o jogador estava vivendo um bom momento com a camisa do time turco, em que nas 14 primeiras partidas da temporada 2024/2025 fez seis gols e distribuiu duas assistências. O atacante de 31 anos está na Turquia desde a temporada 2022/2023. No início, ele havia sido apenas emprestado pelo Paris Saint-Germain, mas depois de boas atuações, houve a contratação em definitivo pelo Galatasaray.

No primeiro ano na Turquia, ele foi eleito o melhor jogador do campeonato. Já no segundo, ele foi o artilheiro da Liga.

Com toda a sua experiência internacional, Icardi ajudou o seu atual time na Liga dos Campeões, marcando contra Manchester United e Bayern de Munique. Assim, ele consegue se manter nos holofotes, além de toda a polêmica envolvendo o seu antigo relacionamento.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)