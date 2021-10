Após problemas com Icardi, Wanda Nara recebe mansão milionária de ex-jogador do Vasco

A modelo e empresária Wanda Nara venceu uma batalha judicial, nesta sexta-feira, após anos, de acordo com jornais argentinos. Ela estava em disputa contra o ex-atacante do Vasco Maxi López, com que foi casada, e levou uma mansão em Santa Bárbara, um bairro abastado de Buenos Aires. A residência está avaliada em cerca de um milhão e meio de euros, logo, alguma coisa perto de R$ 9,8 milhões.

Wanda e Icardi estão juntos desde 2013. Antes disso, ela era casada com o atacante ex-Vasco Maxi López, com quem teve Valentino, Benedicto e Constantino. Já com Icardi, a influenciadora engravidou das garotas Isabella e Francesca.

Aos 37 anos, o ex-Barcelona, Grêmio, Vasco, Milan e River Plate foi campeão como atleta da Taça Guanabara, Supercopa da Itália, bicampeão da Copa da Espanha e vencedor da Liga dos Campeões, na temporada 2005-06, pelo Barcelona. Na Argentina, ele ainda levou três vezes o Campeonato local. Recentemente, Maxi estava no Sambenedettese, da Itália.

Segundo a imprensa argentina, a empresária possui ao menos 40 processos abertos contra o ex-marido por desacordos financeiros. Ao longo do tempo, o ex-casal, porém, conseguiu chegar em acordos em todos eles. Atualmente, Wanda virou notícia no mundo dos esportes após divulgar nas redes sociais um problema conjugal com Icardi. O atacante do PSG deletou sua conta no Instagram após suposta traição.