Nasce Eloi, segundo filho da atleta e influenciadora Ingrid Vasconcelos

A influenciadora e ex-jogadora de basquete da Seleção Brasileira, Ingrid Vasconcelos, deu à luz seu segundo filho, Eloi, no Hospital Real Mater, em Pernambuco, nesta terça-feira (07/11). O bebê, que nasceu às 8h24, é fruto de seu relacionamento com Enderson Cordeiro.

VEJA MAIS

O pequeno veio ao mundo com 50 cm e pesando 3,465 kg, após um parto cesariano de emergência. A decisão pelo procedimento foi tomada devido à presença de mecônio no líquido amniótico, identificada após Ingrid sentir as primeiras contrações, por volta das 4h20. Apesar do susto, mãe e filho se recuperam sem complicações.

“Foi um momento de muita emoção e só consigo agradecer. Me sinto aliviada e feliz por tudo ter dado certo. Agora, estou ansiosa para ir para casa e começar essa fase com meu filho nos meus braços. Vai ser o começo de uma nova história cheia de amor e muita alegria para nossa família”, declarou Ingrid, que também é mãe de Ian, de 11 anos.