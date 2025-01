VÍDEO: Bebê rouba a cena em voo ao pedir café para comissária de bordo

Um momento de pura espontaneidade divertiu passageiros e conquistou internautas no último dia 19 de novembro. Durante um voo saindo de São Paulo, o pequeno Gael, ainda um bebê, chamou a atenção ao pedir café para a comissária de bordo. Sentado com os pais, ele soltou em voz alta: “Moça, qué café”, arrancando risadas de quem estava por perto.

Os pais, entre risos e um pouco de vergonha, registraram o momento inusitado. No vídeo, que rapidamente viralizou, é possível ver a tentativa do pai de fazer o pequeno esperar, enquanto Gael mantinha sua espontaneidade. A cena logo ganhou espaço nas redes sociais, com internautas reagindo com muito humor.

VEJA MAIS

Nos comentários, uma pessoa brincou: “O melhor é o pai com vergonha tentando fazer ele esperar kk”. Outro destacou: “Desde pequeno já quer café, essa é novidade, gostei!”. O episódio mostra como a inocência infantil tem o poder de transformar momentos cotidianos em situações memoráveis e cheias de alegria.